E’ una stagione ricca di successi per la Società Sportiva Dilettantistica Enjoy Center di Cellino San Marco, che gli scorsi 19 e 20 Luglio ha partecipato al Campionato Regionale Assoluto presso il CUS di Bari. Lodevole e tenace la prova di tutti gli atleti in gara, che grazie al duro lavoro del tecnico Maurizio Vilella hanno consentito alla società di raggiungere un risultato superlativo aggiudicandosi il 4° posto della classifica regionale assoluta.

I nomi di tutti gli atleti in gara: Greta Denti, Maria Grazia Carrieri, Bianca Pisoni, Aurora Lobello, Giulia Coletta e Giulia Guadalupi. Grande orgoglio per Greta Denti, salita sul podio come Campionessa Regionale Assoluta nei 400-800-1500 stile libero e Medaglia d’Argento nei 200 stile libero, brava anche ad aggiudicarsi il premio come Migliore Prestazione Mezzo Fondo Assoluto Femminile.

Campionessa Regionale Assoluta anche Maria Grazia Carrieri nei 50 stile libero, che ottiene anche due medaglie di Bronzo nei 100 stile e nei 200 misti. Doppia medaglia per Bianca Pisoni, che sale sul podio con un Argento nei 200 rana e un Bronzo nei 100 rana.

L’ulteriore risultato positivo stagionale in casa Enjoy Center rende orgogliosa e soddisfatta la Direzione Sportiva che si congratula con tutto lo Staff Tecnico e gli atleti. È stata una stagione ricca di successi per tutto il Settore Agonistico, ora in fase di preparazione per l’ultimo impegno di questa stagione sportiva, i Campionati Italiani di Categoria, in programma dall’1 al 9 agosto a Chianciano Terme (Siena).