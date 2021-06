I Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, a conclusione degli accertamenti scaturiti nell’ambito dei fatti che hanno portato lo scorso 9 giugno all’arresto di due 19enne per estorsione ai danni di un minore, hanno denunciato in stato libertà per estorsione continuata aggravata in concorso un 20enne due 16enni e un 17enne, tutti residenti a Torre Santa Susanna.