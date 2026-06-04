Serviva una risposta forte, decisa, da squadra che non vuole arrendersi. E la risposta dell’Eurimpianti Oria è arrivata puntuale davanti al proprio pubblico, in Gara 2 della finale playoff giocata con cuore, qualità e determinazione. Le ragazze guidate da coach Presta hanno superato la Lavinia Group Trani con un netto 3-0, rimettendo in perfetto equilibrio la serie e rinviando ogni verdetto all’attesissima Gara 3.

In un palazzetto gremito in ogni ordine di posto e trascinate dal calore dei tifosi, le oritane hanno sfoderato una delle migliori prestazioni della stagione. I parziali di 26-24, 25-12 e 25-21 raccontano di una sfida intensa e spettacolare, tra due formazioni che hanno dimostrato di meritare pienamente il palcoscenico della finale promozione.

Determinante il primo set, combattuto punto su punto e risolto soltanto nelle battute finali grazie alla maggiore lucidità delle padrone di casa. Un successo parziale che ha dato fiducia e slancio all’Eurimpianti Oria, capace poi di dominare il secondo set e di gestire con autorevolezza il ritorno delle avversarie nel terzo.

La vittoria rappresenta il riscatto dopo la sconfitta subita in Gara 1 e conferma la crescita di un gruppo che ha saputo reagire alle difficoltà con carattere e spirito di sacrificio. Un successo costruito attraverso il lavoro quotidiano, la compattezza del collettivo e la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per giocarsi fino in fondo il salto di categoria.

Adesso, però, il passato non conta più. La serie è sull’1-1 e tutto si deciderà nell’ultimo, decisivo atto. Domenica prossima a Trani andrà in scena una sfida che vale un’intera stagione: da una parte la Lavinia Group Trani, dall’altra un’Eurimpianti Oria che ha dimostrato di saper lottare e di non temere la pressione dei grandi appuntamenti.

L’Eurimpianti Oria arriva all’appuntamento con entusiasmo, fiducia e la consapevolezza di poter scrivere una pagina storica della propria stagione e inseguire un sogno chiamato Serie B2. A Trani servirà un’altra impresa, ma la prestazione di Gara 2 ha dimostrato che questo gruppo possiede tutte le qualità per provarci fino all’ultimo pallone.