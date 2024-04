Europa Verde prov. di Brindisi aderisce e partecipa alla manifestazione pubblica, organizzata dalla CGIL Brindisi, per dire no all’ipotesi di ampliamento della discarica di Formica Ambiente.

Siamo per la politica “zero rifiuti”, siamo contrari all’ampliamento delle discarica così come all’apertura di nuove discariche. Al contrario, auspichiamo l’apertura di aziende che, oltre portare lavoro, possano riciclare in loco i materiali che spesso fanno viaggi lunghissimi a discapito dei contribuenti che pagano la TARI.

Oltre al negativo impatto ambientale e sanitario per tutto il territorio, le discariche rendono inutilizzabili i terreni limitrofi alle discariche, per questo esprimiamo la nostra decisa contrarietà all’ipotesi di ampliamento della discarica Formica Ambiente.

Cooportavoce Provinciali Europa Verde Brindisi