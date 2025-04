Presentata ufficialmente la prossima edizione della Coppa Italia di Serie B di pallavolo femminile e maschile. Conferenza stampa organizzata dalla società ospitante dell’evento sportivo Pantaleo Podio Volley Fasano e tenutasi presso la nuova biblioteca comunale I Portici Biblioteca di comunità “Ignazio Ciaia”.

A fare gli onori di casa il presidente della società sportiva fasanese Lorenzo Abete che nel suo intervento ha ringraziato tutti coloro che stanno rendendo possibile questa manifestazione nella nostra città con particolare riferimento agli sponsor per il loro impegno economico. Al tavolo degli intervenuti presenti il presidente ragionale FIPAV Paolo Indiveri, il presidente del comitato provinciale FIPAV Bari/Foggia Giuseppe Petrelli, il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e l’event manager Mariateresa Maggi responsabile degli eventi di promozione territoriale che si svolgeranno all’esterno dei campi di gara a favore del pubblico che giungerà per seguire i propri beniamini.

Grande soddisfazione di tutti gli intervenuti per questo evento che per la prima volta sbarca in Puglia e che vede ben tre formazioni pugliesi partecipare a queste Final Four a testimonianza del buon momento della pallavolo pugliese.

Presentata anche la scimmietta Ace, mascotte ufficiale di questa Coppa Italia Serie B 2024/2025.

Appuntamento al prossimo 18/19 aprile prossimi per questa due giorni di grande pallavolo nazionale.

Giada Amatori