Dopo il triplo sold out a Lecce e Taranto arriva anche in riva all’Adriatico il più realistico spettacolo dedicato a Freddie Mercury

Dopo 36 concerti e oltre 60.000 spettatori in tutta Italia, arriva anche a Brindisi il tour nazionale di “Freddie – The Show Must Go On”, il metaspettacolo che celebra la musica e la leggenda di Freddie Mercury e dei Queen.

L’appuntamento è per Sabato 8 novembre al Teatro Impero, in una tappa molto attesa dopo i successi registrati a Lecce e Taranto, entrambi sold out.

“Freddie – The Show Must Go On” non è un semplice tributo, ma un’esperienza immersiva che unisce musica dal vivo, performance sceniche, costumi, coreografie ed effetti speciali di grande impatto. Sul palco, Luca Villaggio interpreta con straordinaria somiglianza e intensità la più grande rockstar di tutti i tempi, affiancato da Giuseppe Viola nel ruolo del leggendario chitarrista Brian May e Carla Basile che emoziona con il suo vibrato, nelle vesti dell’internazionale soprano Montserrat Caballè.

Lo spettacolo, tra i più apprezzati a livello internazionale per la sua capacità di ricreare fedelmente il carisma e l’energia di Freddie Mercury, offre al pubblico un viaggio musicale emozionante attraverso i brani che hanno fatto la storia dei Queen. Ogni canzone è una celebrazione, ogni momento è pensato per far rivivere la magia dei concerti della band britannica.

Il tour nazionale partirà il 6 novembre da Catania e toccherà i principali teatri italiani, presentando una nuova produzione ricca di coreografie, costumi spettacolari e sorprendenti effetti scenici.

I biglietti per la tappa di Brindisi sono disponibili sul circuito TicketOne e presso la biglietteria del teatro.

https://www.ticketone.it/event/freddie-the-show-must-go-on-teatro-impero-20298271/?affiliate=IG3