Il Comune di Ostuni, in collaborazione con la Asl Brindisi, ha promosso una giornata di microchippatura gratuita per cani e gatti di residenti nel paese. L’evento si terrà domenica 18 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, in Contrada Li Cuti, con il sostegno di GAL Alto Salento, Guardie zoofile, Enpa e Pro Loco.

L’iniziativa, che vedrà il contributo attivo del personale del Servizio Veterinario Area A, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla tutela e la sicurezza degli animali da compagnia. Il microchip infatti, oltre ad essere un obbligo di legge con l’iscrizione all’anagrafe canina e felina, è un mezzo efficace per rintracciare i proprietari in caso di smarrimento degli animali e garantire il loro benessere.

Nell’occasione, inoltre, un medico veterinario effettuerà valutazioni comportamentali degli animali finalizzate alla prevenzione e alla risoluzione di problematiche relazionali.

Per aderire è necessario essere muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.

La microchippatura sarà gratuita fino al raggiungimento del limite di 100 impianti.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI