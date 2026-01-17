Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Notte movimentata a Ostuni, quella a cavallo tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, dove un intervento della Polizia di Stato si è concluso con il recupero di un furgone e di un motociclo rubati, al termine di un pericoloso inseguimento ad alta velocità.

Intorno alle 4 del mattino, gli uomini del Commissariato di P.S. di Ostuni, impegnati in un servizio mirato di controllo del territorio, hanno notato un furgone sospetto con evidenti segni di danneggiamento. Alla vista dei segnali di polizia, il conducente ha tentato la fuga, dando vita a un inseguimento che ha attraversato diverse vie cittadine e si è poi spostato su arterie extraurbane in direzione Francavilla Fontana.

Durante la corsa, il mezzo ha proceduto a velocità elevatissime, effettuando manovre estremamente pericolose, tra cui invasioni di corsia, tratti contromano e il transito irregolare su una rotatoria, mettendo seriamente a rischio la sicurezza della circolazione.

Nel corso dell’inseguimento, seguito in costante contatto con la Centrale Operativa, è emerso che il furgone era oggetto di furto. Dopo alcuni chilometri, il conducente è riuscito ad abbandonare il veicolo e a fuggire nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce nonostante le immediate ricerche.

All’interno del furgone, gli agenti hanno rinvenuto un motociclo anch’esso rubato, sottratto poche ore prima proprio in Ostuni. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi e la repertazione di elementi utili alle indagini.

I veicoli sono stati successivamente restituiti ai legittimi proprietari.

L’operazione rientra in un rafforzato piano di prevenzione e controllo del territorio, fortemente voluto dal Questore della Provincia di Brindisi, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori e prevenire episodi criminali. Le indagini proseguono per individuare il responsabile.