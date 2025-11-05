Il potenziamento dell’Università a Brindisi è stato uno dei miei principali impegni come Consigliere Comunale. Con un dialogo costante con UniBa e UniSalento abbiamo lavorato per aprire nuovi corsi e consolidare quelli esistenti: ingegneria, economia, professioni sanitarie, cooperazione internazionale.

Poi nel 2021 la grande opportunità: 15 milioni di euro per recuperare un’intera zona degradata del centro storico e dare vita ad una cittadella universitaria dotata di spazi adeguati e servizi come mensa, residenze, spazi per lo sport e la cultura. Ciò che mancava a Brindisi per potersi dire una città universitaria.

Con l’insediamento dell’amministrazione Marchionna tutto sembra essersi fermato: del dialogo con le Università non vi è traccia e dello sviluppo del polo universitario non si parla più.

A ciò si aggiunge la notizia degli ultimi mesi che la struttura principale dell’Ex Palazzo delle Finanze verrà ristrutturata solo in parte.

È impensabile che questo intervento possa saltare o essere ridimensionato. Da qui passa il futuro e lo sviluppo di Brindisi e di tutta la Provincia: la possibilità di attrarre talenti, di far restare i giovani e rivitalizzare un’area abbandonata creando un importante indotto economico e culturale.

Il mio impegno in Regione Puglia è quello di fare ciò che l’amministrazione comunale non ha fatto in questi anni:

– reperire i finanziamenti necessari al completamento di tutte le strutture;

– istituire un tavolo permanente con le Università, gli ITS, la Regione, il Comune e la Provincia per costruire un vero polo di formazione di eccellenza in linea con le esigenze del territorio;

– far sì che la Regione, come accaduto in passato in altri territori, dia anche a Brindisi le risorse necessarie per garantire lo sviluppo dell’Università.

Credo in una Brindisi che forma, accoglie e trattiene i suoi talenti. L’università può diventare il cuore pulsante di questa visione, capace di ridare vita al centro storico e futuro ai nostri giovani.

Lavorerò affinché questo progetto non vada sprecato: il futuro della città passa da qui.

Giulio Gazzaneo – Candidato alle elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente”