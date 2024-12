Domani, sabato 14 dicembre alle ore 9.30, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, si terrà la cerimonia di sottoscrizione del gemellaggio tra l’Avis Provinciale di Brindisi e l’Avis Provinciale di Taranto, a firma dei due presidenti provinciali, Sergio Domenico Zezza per Brindisi e Lorenzo Fortunato Colucci per Taranto.

Saranno presenti il Presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli, il Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il Presidente dell’Avis Regionale di Puglia, Raffaele Romeo, il Consigliere di AVIS Nazionale Egidio Conte ed il Parroco della parrocchia Cattedrale di Brindisi, don Cosimo Roma, per la benedizione dei labari.

A seguire, un importante convegno dal tema: “Il valore di essere volontari oggi tra difficoltà e prospettive; la donazione di plasma: un impegno per il futuro”, i cui relatori saranno il dott. Gianluca Budano, Direttore dell’ARPAL Regione Puglia, e la dott.ssa Antonella Miccoli, Direttore del SIMT di Brindisi.