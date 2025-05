Si terrà martedì’ 6 maggio 2025, presso Palazzo Granafei-Nervegna dalle ore 9:00 alle ore 12:00, un’iniziativa di rilievo in occasione della Giornata della Terra.

L’evento promosso dal Comune di Brindisi e dall’I.P.S.S.S. “Francesca Laura Morvillo Falcone” ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul valore della sostenibilità, della tutela ambientale e della salvaguardia delle risorse naturali del nostro pianeta, attraverso il dialogo con esperti del mondo accademico e istituzionale.

A dare il via ai lavori saranno la Dott.ssa Irene Esposito, Dirigente Scolastica dell’Istituto “Morvillo Falcone” e Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi che porteranno i loro saluti istituzionali.

A guidare e coordinare l’incontro sarà la Prof.ssa Emanuela Vitale, docente dell’Istituto, che accompagnerà il pubblico attraverso i diversi interventi della mattinata.

Tra i relatori, studiosi ed esperti di rilievo che offriranno riflessioni e approfondimenti su clima, ambiente, educazione e cittadinanza attiva: il Prof. Marco Sponziello, docente di Geografia Economica presso l’Università del Salento e Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, il Prof. Enrico Ciavolino, docente di Psicometria presso lo stesso ateneo, il Prof. Marco Mancarella, esperto di informatica giuridica e docente universitario e Domenico Pecere, europrogettista e Ambasciatore del Patto Europeo per il Clima.

Sarà un’occasione preziosa per stimolare il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e studenti, promuovendo una cultura della responsabilità ambientale e della partecipazione consapevole al futuro del pianeta.