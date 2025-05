Si è conclusa con entusiasmo la prima edizione di Pedalando nel Blu, la manifestazione cicloturistica organizzata da New Friends’ Bike Brindisi, in collaborazione con Associazione Astra e Associazione Domenico Modugno, con il patrocinio del Comune di San Pietro Vernotico, della Provincia di Brindisi, del Comune di Polignano a Mare e del GAL Terra dei Messapi.

Alle 7 di questa mattina, un gruppo di trenta ciclisti è partito da Casa Modugno, in via Brindisi a San Pietro Vernotico, per intraprendere un emozionante viaggio sulle due ruote. Dopo un breve passaggio sul lungomare di Brindisi, dove si sono aggiunti altri partecipanti, la carovana ha proseguito lungo la complanare della statale per Bari, con destinazione Polignano a Mare.

Ad accogliere il gruppo all’arrivo, un momento istituzionale carico di significato: erano presenti il sindaco di Polignano a Mare, la sindaca di San Pietro Vernotico e l’assessore alla cultura di Polignano, a testimoniare l’importanza culturale e simbolica dell’iniziativa. A rendere ancora più toccante la giornata, la partecipazione di alcuni familiari del grande Domenico Modugno, che hanno seguito in moto e in auto l’intero corteo.

Il bilancio di questa prima edizione è più che positivo: partecipazione, emozione e collaborazione sono stati gli ingredienti vincenti. Già si lavora con entusiasmo alla prossima edizione, con l'obiettivo di far crescere ancora questo appuntamento e renderlo un punto di riferimento nel panorama cicloturistico pugliese.