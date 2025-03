Il Centro Occupazionale Ets Odv di Francavilla Fontana è stato protagonista dell’evento conclusivo “Laboratori di Comunità”, finanziato con il sostegno della “Fondazione Con il Sud”, che si è tenuto Giovedì 13 Marzo scorso presso la Sala Mogavero di Palazzo Imperiali del Comune di Francavilla Fontana e dal titolo “Comunità Fragile al Centro”.

Il progetto, avviato a fine Marzo 2023, ha coinvolto gli utenti e le loro famiglie, gli operatori, i volontari del Centro e partner locali, il Comune di Francavilla Fontana, le associazioni del Terzo Settore e l’intera comunità francavillese. Grazie a questo avvincente percorso durato un intero anno sono stati potenziati diversi laboratori; attivate azioni di formazione per gli operatori e i volontari; realizzati Piani Educativi Individuali e di supporto psicologico alle famiglie e coinvolta la comunità locale attraverso ben tre Work Shop. Durante proprio l’ultimo evento del 13 Marzo sono state presentate le metodologie, gli strumenti utilizzati e i risultati ottenuti dai Laboratori di Comunità, tra cui attività artistiche, teatrali, musicali e artigianali.

Il dott. Gerardo di Punzio, presidente del Centro Occupazionale, ha introdotto l’incontro approfondendo la storia e le prospettive del Centro. A seguire hanno portato i saluti istituzionali il sindaco di Francavilla Fontana, Avv. Antonello De Nuzzo, il Presidente del Consiglio Comunale, prof. Maurizio Bruno e il suo vice Francesco Carucci. Terminata poi la proiezione del video “Laboratori di Sorrisi” (racconto visivo dell’intero progetto a cura di Raffaele Sampietro) il dott. Roberto De Falco ha tenuto una relazione tecnica dal titolo “I Laboratori di Comunità del Centro Occupazionale: strategie e strumenti per il potenziamento delle autonomie e l’empowerment”.

Quindi è stata la volta di un forum moderato da Claudia Turba, giornalista di Radio Antenna Sud, che ha rivolto una serie di specifiche domande ad alcuni autorevoli ospiti intervenuti: Giuseppina Scarano, garante dei diritti delle persone con disabilità della Città di Brindisi; Enzo Nigro, Presidente della Sezione pugliese Unitalsi; Don Dario De Stefano, Direttore ufficio per la Pastorale Sanitaria della Diocesi di Oria; Maria Assunta D’Angelo, socia e mamma di un utente con disabilità.

Particolarmente significativo è stato il momento finale dedicato alla presentazione dei laboratori da parte degli utenti del Centro e dai rispettivi responsabili. Gli utenti del Centro hanno svolto i lavori di pittura e ceramica nella sala antistante e i diversi momenti proiettati in diretta durante il forum. Quindi accolti in sala nell’ultima parte della serata da un pubblico entusiasta e caloroso hanno eseguito una breve rappresentazione teatrale con l’aiuto della responsabile del Laboratorio di teatro Roberta Natalini ed una esecuzione canora guidata dal maestro Mario Faggiano. Grande partecipazione e collaborazione, con momenti di emozione autentica alternati a sorrisi e leggerezza in uno spirito di unione e condivisione.