Preparatevi per un’estate indimenticabile all’insegna dell’inglese e del divertimento! L’International Education Camp (IEC) arriva a Brindisi dal 16 al 20 giugno 2025, offrendo a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni un’esperienza di full immersion nella lingua inglese unica nel suo genere.

Ospitato a Brindisi presso la prestigiosa Scuola Sant’Antonio da Padova, questo campo ricco di azione prevede:

• Insegnanti internazionali: Impara da educatori appassionati provenienti da tutto il mondo.

• Attività coinvolgenti: Tuffati in teatro, arte e artigianato, sport, giochi d’acqua e molto altro.

• Avventure quotidiane: Ogni giorno un tema nuovo, dagli Eco-Guerrieri alle Olimpiadi!

• Esibizione finale: Mostra le tue nuove abilità in un gran finale per famiglie e amici.

• Full immersion: 40 ore di apprendimento della lingua inglese in una settimana emozionante!

Non perdere questa occasione per:

• Migliorare la tua fluidità in inglese divertendoti un mondo.

• Fare nuove amicizie provenienti da diversi contesti.

• Scoprire talenti nascosti e costruire fiducia in te stesso.

Posti limitati

Assicura il tuo posto oggi stesso! Contatta Paola Napoletano al numero 329/8994389 o via email all’indirizzo paola_napoletano@yahoo.it per i dettagli di registrazione.

Partecipa alla nostra sessione informativa!

Scopri di più alla nostra sessione informativa online mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 19:00. Unisciti a noi qui: https://meet.google.com/oko-nqvr-pwq?hs=224

Informazioni su IEC

Per maggiori informazioni su IEC, visita il sito https://www.internationaleducationcamp.com/