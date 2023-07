Nell’ambito delle iniziative previste dal progetto “Oriens: modello innovativo di orientamento per la comunità sanvitese”, finanziato dalla Regione Puglia, Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione a seguito dell’avviso pubblico “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, dal 17 al 21 luglio, si svolgeranno a San Vito dei Normanni le attività laboratoriali organizzate da ARPAL Puglia – Centro per l’impiego di Brindisi in collaborazione con Associazione Futura di Brindisi, partner di progetto.

Rivolte a disoccupati, inoccupati e NEET (giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano), le attività avranno come focus specifico informazioni sull’orientamento lavorativo, sul reinserimento lavorativo e sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro. L’intento è supportare i partecipanti nello sviluppo di competenze utili per la ricerca di un’occupazione e di fornire nozioni pratiche e tecniche per poter affrontare al meglio situazioni legate al mondo del lavoro, anche attraverso lo sviluppo di strumenti di comunicazione utili a migliorare il linguaggio e la sicurezza personale.

A seconda dei destinatari, sono previsti rispettivamente:

– per NEET: n.1 Laboratorio sulle politiche attive e n.1 Laboratorio sui nuovi orizzonti del lavoro digitale APL (agenzie per il lavoro) e CPI di riferimento;

– per disoccupati/inoccupati: n.1 Laboratorio sulle politiche attive e n.1 Laboratorio sulla creazione d’impresa CPI di riferimento e Associazioni datoriali.

Gli orientation labs sono strutturati per far conseguire ai partecipanti i seguenti obiettivi:

 sviluppare la capacità di riflettere su se stessi innalzando il livello di autostima;

 porre le basi per la costruzione di un proprio progetto di vita, che tenga conto della realtà

territoriale di appartenenza e del contesto socio-economico;

 fornire gli strumenti per sapersi orientare all’interno dei servizi per il mondo del lavoro;

 assicurare un’integrazione efficace tra le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali;

 fornire all’imprenditoria in genere, e all’imprenditoria femminile in particolare, gli strumenti con cui ampliare il proprio mercato;

 favorire la parità di genere.

Di seguito la scaletta specifica dei laboratori organizzati dagli operatori di ARPAL Puglia – Centro per l’impiego di Brindisi:

17/07/2023

Presentazione dei Servizi per il lavoro del territorio

18/07/2023

Orientamento per la compilazione del curriculum vitae e su come affrontare un colloquio di lavoro

19/07/2023

S.G.A. (Sistema Gestione Ambientale) e autovalutazione delle proprie competenze e dei percorsi formativi svolti

20/07/2023

Politiche attive del lavoro, utilizzo del web e dei social network, altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro

21/07/2023

Autoimprenditorialità (NIDI, Imprenditoria femminile, Microcredito)

Per informazioni ed iscrizioni ci si può recare presso lo Sportello di orientamento del progetto “Oriens” (Chiostro dei domenicani, via Mazzini 2 a San Vito dei Normanni, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18), oppure si può contattare l’associazione Futura di Brindisi (telefono 08311970911, mail formazionefuturabr@gmail.com).

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

