Sabato 26 agosto alle 21.00 in Piazza Giovanni XXIII Eugenio Finardi presenterà Euphonia, il suo ultimo progetto musicale realizzato con Raffaele Casarano (sassofono) e Mirko signorile (pianoforte).

“Eugenio Finardi – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è un protagonista assoluto della scena musicale italiana. Come tutti i grandi artisti non si stanca mai di sperimentare e con questo suo nuovo percorso riuscirà a sorprendere anche chi lo conosce bene. Vi aspettiamo.”

Euphonia è stato pensato come una suite, cioè un unico lungo brano che porta l’ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso emozionale attraverso i brani del repertorio di Finardi ma anche di autori da lui profondamente amati e riletti. Un’esperienza sempre diversa, che supera la parola per arrivare a una trascendenza condivisa tra musicisti e pubblico. C’è un canovaccio ma ogni esecuzione è unica, diversa da tutte le altre, influenzata dai luoghi, dal pubblico, dal momento.

Lo scopo è quello di perdersi nel fluire della musica e di abbandonarsi alle sorprese di un nuovo percorso dove anche le canzoni più conosciute trovano un contesto più ampio, come saltando di pietra in pietra si attraversa un fiume, per arrivare a sponde inesplorate.

Tutto questo è possibile grazie all’intesa che si è sviluppata con Mirko Signorile e Raffaele Casarano che collaborano con Finardi da più di dieci anni.

Lo spettacolo rientra nel programma di eventi estivi dell’Amministrazione Comunale ed è a cura del Distretto Urbano del Commercio.

Ingresso gratuito con posti a sedere senza prenotazione.

Comune di Francavilla Fontana