In occasione della Giornata Mondiale della Terra – Earth Day 2025, il Comune di Fasano aderisce e sostiene l’evento promosso da Plastic Free con l’iniziativa di clean-up ambientale lungo il litorale del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere.

L’appuntamento è a Posto di Tavernese (vicino al lido/camping) per la mattina di domenica 27 aprile 2025, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, con l’obiettivo di liberare la spiaggia e l’ambiente circostante dai rifiuti abbandonati, in particolare quelli in plastica, e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela ambientale e della cura dei beni comuni.

Parteciperanno all’evento anche gli organi dell’Ente Parco, le associazioni Croce Rossa sez. di Fasano e Italia Nostra A.p.s sez. Messapia di Ostuni.

«La nostra Amministrazione, riconosciuta da quest’anno come Comune “Plastic Free”, sostiene tutte le iniziative che promuovono il rispetto per l’ambiente e il coinvolgimento attivo della cittadinanza – spiega il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria -. L’Earth Day rappresenta un’occasione importante per riflettere, ma soprattutto per agire: invitiamo perciò associazioni, famiglie, scuole, imprese e singoli cittadini a partecipare a questo evento di responsabilità collettiva».

Il Comune di Fasano invita quindi associazioni, comitati, aziende locali e cittadini di ogni età a unirsi all’iniziativa, contribuendo con la propria presenza o con forme di supporto organizzativo e logistico.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare gli organizzatori tramite i canali ufficiali Plastic Free Fasano oppure visitare il link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/11269/27-apr-fasano

Ufficio Stampa

Città di Fasano