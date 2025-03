Nella giornata di ieri il direttore generale della Asl Brindisi ha fatto visita all’ospedale di Ostuni al fine di incontrare i dipendenti nella sede del nosocomio.

Il progetto ha l’obiettivo di instaurare un dialogo diretto e continuo tra la direzione generale della Asl Brindisi e le singole strutture aziendali per migliorare la comunicazione interna, ascoltare le problematiche dei dipendenti, raccogliere suggerimenti, monitorare il clima aziendale e favorire una maggiore partecipazione nelle decisioni aziendali.

La direzione generale della Asl Brindisi organizzerà incontri sistematici con le diverse strutture aziendali della Asl, garantendo un contatto diretto tra i vertici aziendali e i dipendenti. Ogni incontro avrà come obiettivo la raccolta di feedback, l’ascolto delle problematiche quotidiane, la condivisione delle strategie aziendali e l’individuazione di soluzioni comuni per migliorare il servizio sanitario erogato alla cittadinanza.

A tal proposito il direttore generale Maurizio De Nuccio dichiara: “L’incontro diretto e regolare tra la direzione generale e i dipendenti delle strutture aziendali rappresenta un’opportunità fondamentale per migliorare la comunicazione, raccogliere suggerimenti utili e garantire una maggiore partecipazione del personale alle decisioni aziendali. La creazione di un clima di fiducia reciproca e la valorizzazione delle opinioni di tutti contribuiranno al miglioramento del servizio e alla qualità del lavoro all’interno della Asl Brindisi”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI