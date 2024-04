Il Partito Democratico della Provincia di Brindisi si unisce con fermezza alla manifestazione pubblica per dire NO all’ampliamento della discarica Formica organizzata per il prossimo 6 aprile 2024 dalla Camera del Lavoro CGIL Brindisi.

Si tratta di una proposta di ampliamento, che mette a repentaglio l’ambiente e la salute dei cittadini e rischia di rappresentare un grave passo indietro nella tutela del nostro territorio.

Nella gestione di questa vicenda, abbiamo osservato con preoccupazione il comportamento della Sindaca di San Vito dei Normanni, il cui immobilismo manifesta l’inadeguatezza di chi sembra non aver compreso appieno l’urgenza e la gravità della situazione. La mancanza di azione da parte sua è del tutto inaccettabile considerato che è tenuta a garantire la tutela degli interessi e la salute dei cittadini che rappresenta.

Allo stesso modo, ci preoccupa l’atteggiamento del sindaco di Brindisi, che, nella sua brevissima partecipazione alla conferenza di servizi convocata dalla Regione, ha assentito senza se e senza ma all’ampliamento della discarica, a fronte di una royalty irrisoria, riuscendo nell’impresa di svilire, in un colpo solo, la salute dei cittadini e le esigenze di bilancio. È imperdonabile che un amministratore locale non tenga in considerazione le gravi conseguenze che un’operazione del genere potrebbe avere sull’intera comunità.

Un plauso, invece, lo vogliamo fare al ruolo della Provincia di Brindisi che, intervenendo tempestivamente, ha fermato l’ampliamento della discarica Formica, ponendo in freno ad un progetto che rischiava di essere validato nell’assenza delle indispensabili certezze per la tutela dell’ambiente e del nostro territorio.

Il Partito Democratico della Provincia di Brindisi si impegna a sostenere ogni iniziativa finalizzata a tutelare l’ambiente, la salute dei cittadini e gli interessi economici del territorio. Siamo convinti che solo attraverso una partecipazione attiva e una mobilitazione diffusa possiamo contrastare efficacemente decisioni che mettono a repentaglio il nostro futuro.

Invitiamo tutti i livelli politico-istituzionali coinvolti, le associazioni e i cittadini a unirsi a noi nella lotta contro l’ampliamento della discarica Formica. Il 6 aprile saremo in Piazza Carducci a San Vito dei Normanni per dire con forza NO a questa pericolosa iniziativa.