Asilo nido all’interno del Comune di Ceglie Messapica: già nel mese di ottobre scorso il Partito Democratico di Ceglie Messapica, con una nota inviata al Prefetto di Brindisi e ai responsabili amministrativi del Comune di Ceglie Messapica, evidenziava la non fattibilità ed irregolarità amministrativa nel procedere alla realizzazione dell’asilo nido presso la casa comunale e invitava l’amministrazione a trovare un sito alternativo e adatto per la realizzazione della struttura che avrebbe ospitato e accudito lattanti e semi-divezzi.

Si ritiene, quella in atto, una “stupidaggine amministrativa”, poiché realizzare, in locali pienamente utilizzati nella struttura comunale, un nuovo asilo nido, a stretto contatto con tutto il movimento che caratterizza la fruizione di un ente locale, è fortemente impattante sulla tranquillità e salubrità di cui necessitano i bambini (ed anche dei dipendenti!!).

Il Partito Democratico di Ceglie Messapica prende atto con soddisfazione della presa di posizione della consigliera comunale Isabella Vitale che, con una nota circostanziata, inviata al Prefetto di Brindisi, ha evidenziato tutta la problematica relativa alla realizzazione di questo asilo nido.

Come Partito Democratico ci chiediamo se qualche funzionario comunale abbia preso l’iniziativa di dimostrare la propria contrarietà alla realizzazione dell’opera ed al trasferimento, nei locali dell’archivio generale del Comune, di documentazione cartacea e faldoni (provenienti dai locali destinati alla realizzazione dell’asilo nido), tenuto conto che vi sono problematiche legate alla non idoneità, insalubrità e mancanza di misure di sicurezza antincendio dell’archivio storico. Se ci fosse tale atto, trasmesso all’Amministrazione da un funzionario responsabile, chiediamo che sia reso pubblico, per la dovuta trasparenza amministrativa.

Come Partito Democratico, in merito alla non idoneità dell’archivio storico – struttura da diverso tempo non interessata da lavori di adeguamento alle norme di sicurezza – riteniamo opportuno per l’urgenza che richiede l’intervento, di interessare il Comando dei Vigili del Fuoco per una verifica in merito alla sicurezza dei locali che ospitano l’archivio storico che, con il trasferimento di ulteriori incartamenti, prima fruibili in appositi locali ora interessati dalla realizzazione dell’asilo nido, possono determinare situazione di pericolo pubblico, a maggiore ragione se si tiene conto della eventuale presenza dei bambini.

Inoltre, invitiamo tutti i funzionari del Comune di Ceglie Messapica, interessati alla realizzazione del progetto dell’asilo nido, a valutare con attenzione questa situazione, considerando le proprie specifiche responsabilità (anche se le loro valutazioni potrebbero mettere di cattivo umore l’Amministrazione).

PARTITO DEMOCRATICO CEGLIE MESSAPICA

IL SEGRETARIO MAURIZIO SEMERARO