La stagione sportiva 2025/26 della Valtur Brindisi comincia a prendere forma ed entrare nel vivo. Sono stati definiti gli appuntamenti della preseason biancoazzurra, un programma dettagliato e completo per arrivare pronti all’inizio del campionato di Serie A2, fissato in data 21 settembre.

Nei primi giorni del mese di agosto sono previsti gli arrivi in città degli atleti che svolgeranno le visite fisico-mediche necessarie per ottenere l’idoneità agonistica e iniziare l’attività di preparazione atletica.

Il primo giorno ufficiale del raduno prima squadra sarà lunedì 11 agosto, a Brindisi. Coach Piero Bucchi, l’assistente Marco Cardillo e il preparatore fisico Davide Bocci, dirigeranno le prime sessioni di allenamento e preparazione atletica al PalaPentassuglia.

Non prenderà parte alla prima fase di precampionato il vice allenatore Marco Esposito, autorizzato a continuare la sua esperienza europea all’interno del coaching staff della Nazionale Georgiana che parteciperà alla manifestazione FIBA EuroBasket 2025, in programma dal 27 agosto al 14 settembre. Una volta terminato l’Europeo della Georgia (inserita nel gruppo C assieme all’Italia, avversaria il 30 agosto) coach Esposito tornerà a Brindisi per aggregarsi alla prima squadra.

Gli appuntamenti più attesi dell’estate, da sottolineare in rosso sul calendario di ogni appassionato e tifoso biancoazzurro, sono previsti nel weekend del 12 e 13 settembre: venerdì sera la presentazione squadra nella suggestiva location della Scalinata Virgilio; il giorno seguente la quattordicesima edizione del Memorial Pentassuglia nel match con Avellino.

Il precampionato sarà arricchito dalla ‘Valtur Cup’, amichevole internazionale con i pluricampioni di Slovacchia del Patrioti Levice, formazione di grande tradizione che parteciperà anche quest’anno ad una delle competizioni FIBA Basketball Champions League/Europe Cup. Sede del match di profilo europeo, il Palazzetto dello Sport “Vito Gentile” di Ostuni, completamente rinnovato e riaperto solo pochi mesi fa.

E non finisce qui. In occasione del decimo anniversario dall’apertura del New Basket Store, inaugurato il 14 settembre 2015, nel cuore del centro cittadino in Corso Garibaldi, la società ha previsto speciali iniziative dedicate ai tifosi.



Il programma del precampionato Valtur Brindisi è così delineato:

11 agosto: day one.

23 agosto: scrimmage Valtur Brindisi–Ruvo di Puglia a Fasano.

27 agosto: ‘Valtur Cup’ Valtur Brindisi–Patrioti Levice (SVK) a Ostuni.

30 agosto: amichevole Valtur Brindisi–Scafati a Barletta.

6-7 settembre: torneo a Penne (PE): Brindisi – Avellino – Roseto – Ruvo di Puglia.

12 settembre: presentazione squadra alla Scalinata Virgilio, Brindisi.

13 settembre: ‘XIV Memorial Elio Pentassuglia’ Valtur Brindisi–Avellino a Brindisi.

N.B.: orari e info più dettagliate verranno comunicate in prossimità degli eventi.

Buon lavoro a tutti, Forza Brindisi!

