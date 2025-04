Farà tappa domani, 15 aprile, a San Vito dei Normanni il Pullman Azzurro, lo speciale mezzo della Polizia di Stato che mira a educare le nuove generazioni alla sicurezza stradale.

L’iniziativa, voluta dalla Amministrazione Comunale – Assessorato alla Istruzione e Cultura – nell’ambito del progetto “Le@azioni di Legalità”, coinvolgerà gli studenti delle scuole secondarie di primo grado cittadine.

Il Pullman Azzurro, che è un’aula multimediale mobile, sosterà per l’intera mattinata in piazzale Kennedy, così da consentire un rapido accesso da parte degli studenti delle due scuole che lì si affacciano.

Il veicolo della Polizia Stradale è dotato delle più innovative tecnologie che permettono un’esperienza interattiva unica: giochi tematici, proiezioni, test, simulatori di guida, tappeti interattivi e occhiali che riproducono gli effetti di alcool e droghe sulla percezione della strada sono gli strumenti con i quali insegnare ai ragazzi le buone regole in materia di sicurezza stradale.

La tappa del Pullman Azzurro è stata preceduta e preparata dall’incontro pubblico sul tema “I giovani e la sicurezza stradale” tenutosi lo scorso 10 aprile presso l’auditorium della scuola “Don Milani”.