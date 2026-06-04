Valtur Brindisi annuncia di aver perfezionato l’accordo per la prossima stagione sportiva 2026/2027 con l’atleta Edoardo Del Cadia, gradito ritorno in biancoazzurro per un giocatore che ha lasciato ottimi ricordi dal punto di vista umano e professionale dentro e fuori dal campo.

Il centro classe 1999 ha indossato la canotta Valtur Brindisi nella stagione 2024/25, dapprima da aggregato per la fase di preseason e successivamente confermato per il girone di andata e fino al termine dell’annata, merito della massima professionalità e abnegazione mostrata durante tutto l’arco della permanenza.

Una stagione regolare alla media di 6.5 punti e 4.8 rimbalzi in oltre 17 minuti di impiego a partita, uomo simbolo per dedizione alla causa di una squadra che lotta e risale in classifica fino a gara cinque playoff contro Rimini. Miglior prestazione stagionale, la doppia-doppia da 16 punti e 15 rimbalzi con 25 di valutazione nel match interno contro Cividale, seguita dalla valutazione record di 26 contro Verona per un match da 11 punti e 11 rimbalzi in 26 minuti in campo.

Del Cadia è reduce dalla stagione disputata in Serie A2 alla Juvi Cremona, club con cui ottiene una tranquilla salvezza fino al secondo turno dei play-in, confermando il proprio ruolo di centro dall’impatto immediato dalla panchina.

“Ci sono ritorni che hanno un sapore speciale. Dopo un anno lontano – commenta Edoardo Del Cadia – torno a Brindisi con la stessa voglia, la stessa passione e ancora più motivazione. Anche nei momenti di distanza, l’affetto per questa maglia, per questa società e per i tifosi non è mai venuto meno. Oggi sono felice di essere di nuovo qui, in una città che mi ha dato tanto e che ho sempre sentito nel cuore. Brindisi, ci rivediamo presto. Sono tornato a casa”.

Bentornato Edo.



Ufficio Stampa Valtur Brindisi