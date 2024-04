La Polizia di Stato ha arrestato un brindisino di 52 anni, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish già pronta per l’attività di spaccio.

I mirati servizi disposti dal Questore di Brindisi Giampietro Lionetti e svolti da personale della Squadra Mobile hanno consentito di rinvenire circa 12 grammi di cocaina e 200 grammi di hashish nascosti nell’appartamento dell’uomo.

Lo stupefacente occultato e già suddiviso in dosi avrebbe alimentato le piazze di spaccio della città brindisina.

Nella giornata di ieri, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto sottoponendo lo stesso agli arresti domiciliari nella propria abitazione.