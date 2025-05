Dal 18 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Bad Top Dog”, il nuovo lavoro discografico di Giacomo Caliolo. Nato a Carovigno (Brindisi) e genovese d’adozione, la carriera come musicista, nel corso degli anni, ha preso diverse direzioni e moltiplicato le collaborazioni.

Negli anni settanta con il progetto di progressive rock “Struttura & Forma”, Caliolo ha firmato il primo contratto discografico con la “Long Star Music”. Dal 1980 al 1989, entrò a far parte dei Rondò Veneziano.

Nel 1982 con i Presage incide a Londra il primo album del gruppo, prodotto da Giampiero Reverberi. Curatore del catalogo “Ecosound”, Giacomo Caliolo divenne il produttore di alcuni lavori di Mal dei Primitives, Walter Pradel e della soprano Milena Torti. Nel 2010 insieme ad Antonio Cotogno fonda i Red Phoenix Blues incidendo “Illegal Blues” (Preludio), con i quali ha partecipato ad alcune importanti manifestazioni, tra cui Fasano Jazz e Impronte Jazz.

Nel 2011 ricostituisce lo storico gruppo “Struttura & Forma” a cui fa seguito la pubblicazione dell’album “One of Us”. Caliolo collabora con alcune case editrici come compositore. Ha all’attivo circa 500 brani pubblicati nelle varie produzioni e collaborazioni, tra queste, negli ultimi tempi, anche con gli Ambarabà e con il cantautore genovese Edoardo Pasteur.

L’artista e compositore pugliese vanta inoltre un’esperienza importante come insegnante di chitarra acustica, elettrica e basso elettrico. In ambito blues da ricordare “Giacomo Caliolo and the Blues Groovers” con Marco Biglieri, con cui ha pubblicato l’album “Undefined Dialogs”. Il nuovo disco, “Bad Top Dog”, è un convincente album di blues, roots e contemporaneità che regala leggerezza e un amore incondizionato per la musica dell’anima.

All’interno ci sono nove belle composizioni originali che spaziano dal delta più elettrico a ballate lente e raffinate, al country blues, allo shuffle più ricercato. Come nella tradizione blues, anche i testi diventano importanti, ironici ed efficaci. “Bad Top Dog” è un disco pieno di idee, ricco nelle dinamiche con ritmi elevati e ballate bollenti .

Caliolo ha lavorato con sentimento, ci mette molto della propria esperienza e creatività e del proprio gusto, donando un’atmosfera fluida e di celebrazione per un genere musicale mai domo e sempre pieno di sincera vocazione e inventiva. Un disco meritevole di numerosi e appaganti ascolti da illuminare con un potente grado di attenzione.

Nel nuovo lavoro discografico hanno suonato Giacomo Caliolo (voce, chitarra acustica, elettrica, slide, tastiere, basso elettrico), Marco Biggi (drums), Marco Biglieri (drums), Chiara Furgu (voce), Alfredo Pellizzari (piano elettrico, Hammond), Giampaolo Galasso (armonica, sax tenore). Giacomo Caliolo presenterà il nuovo disco “Bad Top Dog” il prossimo 6 settembre alla 13^ edizione del Bitonto Blues Festival.

MARCO GRECO