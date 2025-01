Il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, unico in provincia, spegne 10 candeline: ieri mattina nell’auditorium dell’Istituto Omnicomprensivo Scuola Europea di Brindisi Liceo “Fermi-Monticelli” si è svolta una cerimonia per celebrare l’importante anniversario con l’inaugurazione di nuovi e moderni impianti sportivi.

Grazie ai fondi PNRR per un ammontare di 368mila euro e a fondi interni della Provincia di Brindisi, l’Istituto si è dotato di strutture all’avanguardia che comprendono campi da calcio, basket, pallavolo e un’area dedicata all’atletica leggera con pista per i 100 metri a quattro corsie e pedana per il salto in lungo.

“La nostra Provincia ha deciso di investire anche le proprie risorse che, come è noto, sono ai minimi termini: tutte le risorse disponibili le destiniamo alle scuole – ha dichiarato il Presidente della Provincia Toni Matarrelli. Agiamo qui nel territorio per dare un segnale chiaro al Paese: non è più possibile concepire la scuola come un luogo in cui ridurre le spese, dobbiamo invece investire sempre di più nella formazione dei nostri giovani”.

“Un investimento che rappresenta non solo un’opportunità formativa per i ragazzi, ma un vero e proprio patrimonio per l’intera comunità”, ha detto la dirigente scolastica Stefania Metrangolo.