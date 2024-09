È stato inaugurato lo scorso sabato 14 settembre il tensostatico di via Galizia, reso nuovamente fruibile per le attività sportive della comunità fasanese.

La struttura, costruita nei primi anni ’90 ed in funzione dal ’97, è stata chiusa ad aprile del 2023 per effettuare importanti lavori di ammodernamento e messa a norma, nonché il completo rifacimento del telo di copertura, sostituito con un nuovo e più funzionale doppio telo di copertura, e il completo rifacimento del parquet di gioco.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Francesco Zaccaria, l’assessore allo Sport Giuseppe Galeota, il dirigente del settore Lavori Pubblici Rosa Belfiore, oltre ai referenti della società sportiva A.S.D. Basket Fasano, vincitrice nel gennaio 2024 del bando di gestione della struttura per 9 anni, il priore della Chiesa di Fasano don Sandro Ramirez e tanti atleti e bambini che finalmente hanno una struttura a norma per poter praticare lo sport.

I lavori di ammodernamento e messa a norma, per un ammontare di 670 mila euro oltre iva, hanno riguardato tutta l’impiantistica, elettrica, idrica e di climatizzazione, il rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici, la sostituzione del vecchio telone di copertura con uno a doppio telo con “camera d’aria” e il rifacimento completo dell’intonaco esterno. Inoltre la società sportiva che ha la struttura in gestione ha provveduto a ripavimentare completamente il campo di gioco con un nuovo parquet.

«Dall’inizio del nostro mandato siamo vicini allo sport come scelta strategica per la crescita globale della città – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Uno dei nostri obiettivi di programma è quello di mettere in condizione le società sportive, gli atleti e i giovani di praticare sport in impianti moderni ed efficienti. Con la riapertura della Tensostruttura, completamente rimodernata in pochi mesi, continuiamo un lavoro iniziato con la costruzione del Palazzetto dello Sport, la ristrutturazione dello stadio “Vito Curlo”, il completamento delle palestre a Montalbano e a Pezze di Greco. Queste strutture hanno rivoluzionato l’impiantistica sportiva cittadina: questo ci rende particolarmente orgogliosi».

Dopo il taglio del nastro si è svolta una partita amichevole tra la squadra di casa e l’AP Monopoli.

