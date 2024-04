Rafforzare una rete stabile pubblico-privata nel comparto turistico, alberghiero e ristorativo, per favorire l’incontro domanda-offerta e, quindi, la crescita del settore nel territorio brindisino. È il cuore di “Job on TOURism”, il job day organizzato da ARPAL Puglia – Centri per l’impiego di Brindisi e Provincia e in programma giovedì 11 aprile 2024, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, presso il MediaPorto–Biblioteca di Brindisi, in viale Commenda n.1.

L’evento vedrà l’ufficializzazione della partnership avviata da Arpal con operatori e associazioni del settore – in particolare Assohotel, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, CNA e Consorzio Albergatori Carovigno – e con Istituto Superiore Alberghiero “Sandro Pertini”, Liceo Linguistico “Ettore Palumbo”, ITS Turismo e Med Cooking School.

“La fattiva collaborazione con le associazioni del settore – commenta Anna Loparco, responsabile unico dei centri per l’impiego brindisini – consente da un lato alle aziende di aprire una vetrina sul territorio e di intercettare le competenze di cui necessitano e, dall’altro, dà ai cittadini la possibilità di avere una visione più ampia del mercato del lavoro e di conoscere le opportunità occupazionali”.

La rete sarà presentata, come detto, a “Job on TOURism”, evento con format itinerante e a cadenza annuale, ideato con lo scopo di mettere in contatto le aziende impegnate nella ricerca del personale con potenziali candidati alle offerte. Si cercano lavoratori, in particolare, per i settori food&beverage, housekeeping (governanti e camerieri ai piani), front office. I partecipanti avranno modo di consegnare il proprio curriculum e di sostenere dei brevi colloqui conoscitivi con i recruiter delle aziende presenti, affiancati dagli esperti del mercato del lavoro di ARPAL Puglia, specializzati nel matching tra domanda e offerta. I Cpi dell’Ambito Territoriale di Brindisi saranno, inoltre, presenti con il proprio sportello di accoglienza e di orientamento al lavoro.

“Riteniamo fondamentale il ruolo dei Cpi nell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro per migliorare i risultati occupazionali sul territorio – afferma Luigi Mazzei, dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego Ambiti di Lecce Brindisi Taranto ARPAL Puglia –. Se la platea di aziende attive cresce, anche grazie al supporto professionale assicurato dai nostri operatori, di pari passo aumentano le possibilità di impiego e di inserimento lavorativo dei nostri utenti. Eventi come Job on TOURism svolgono un ruolo chiave per sviluppare la rete tra attori e stakeholder e promuovere una nuova cultura del lavoro”.

Per accedere al job day è preferibile che tutti gli interessati si registrino preventivamente all’evento, attraverso il portale istituzionale della Regione Puglia, Lavoro per Te, caricando il proprio curriculum vitae sulla piattaforma al seguente link: https://lavoroperte.regione.puglia.it/welcomepage/vacancy/view/234818

È consigliabile, inoltre, portare con sé all’evento più copie cartacee del CV, da consegnare ai referenti aziendali presenti. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, ARPAL Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi rimane a disposizione ai seguenti contatti: tel. 0831 544 700 – 07, mail cpi.brindisi@regione.puglia.it

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali. Per ulteriori informazioni e dati su ARPAL Puglia, sui Centri per l’Impiego (CPI) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile QUI.

www.arpal.regione.puglia.it