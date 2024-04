– La palestra “A.Taralli” ha ospitato nel weekend le prove valevoli per l’assegnazione dei titoli regionali riservati agli atleti under 14 nella specialità di spada maschile e femminile nonché le gare valide per la Qualificazione regionale ai Campionati Nazionali Gold alle sei armi, che si terranno a Terni dal 16-19 Maggio e che consegneranno gli ultimi posti disponibili per i Campionati Italiani Assoluti di Cagliari.

I piccoli atleti della società brindisina di scherma Lame Azzurre dei Maestri ZUMBO hanno dato battaglia fino alla fine per la conquista del titolo regionale.

E’ Martina Zezza infatti che porta in alto la bandiera delle Lame Azzurre, aggiudicandosi la prova nella categoria bambine spada femminile, proclamandosi così nuova Campionessa Regionale. Ottimi anche i risultati degli altri compagni di squadra partecipanti, in particolare Tobia Rosato splendido 2° posto nella cat. Ragazzi, Agnese Elmo 5° classificata nella cat. Allieve, Federico Lisi 8° classificato nella cat. Allievi, Valeria Giglio 7° classificata nella cat. Giovanissime, Bolognese Giulia 10º posto e Cannone Alice 11°. Vincenzo Campanelli 8 º classificato nella cat. giovanissimi, Olivia Orofalo, 7° classificata nella cat. bambine, Emanuele Somma, 11º classificato nella categoria maschietti e brava anche la piccolissima Anna Occhineri che ha debuttato ufficialmente nella cat. Esordienti (non agonisti).

Soddisfatti delle performance dei ragazzi delle Lame Azzurre che ripagano a pieno il lavoro svolto finora dallo staff tecnico diretto dal M° Flavio Zumbo e di tutto il sodalizio presieduto dal M° Alessandro Rubino. Speranze e sogni si accendono anche in vista della competizione più importante del panorama schermistico italiano, il Gran Premio Giovanissimi “Kinder Joy of Moving” di Riccione nel prossimo mese di maggio.

Un ringraziamento speciale alla Dirigente Scolastica dell’ I.C. “Commenda” di Brindisi ,Prof.ssa Patrizia Carra, presente nell’occasione per supportare e tifare per i suoi studenti/moschettieri .

Per la Qualificazione regionale ai Campionati Nazionali Gold nella spada maschile buone le prove di Corrado Verdesca e Simone Toscano che negli incontri validi per i quarti di finale devono lasciare il passo rispettivamente a Federico Rodia (C.S.Taranto) per 15-8 ,e Alberto Amenta (C.S.Lecce) per 15-12,chiudendo nella classifica finale al 15° e 14° posto e facendo sfumare così la qualificazione . Buona anche la prova di Gabriele Lizzeri che, alla sua seconda gara ufficiale, chiude con un dignitoso 30° posto. Nella spada femminile, arriva invece la qualificazione di Laura Lotti che chiude al 3° posto dopo un’ottima prova, fermata in semifinale da Carola Calogiuri (V.Salento) per 15-10. Sfortunata Carla De Sicot che, per l’incontro valevole per la semifinale, perde il derby casalingo proprio con la Lotti e chiude la sua gara al 7° posto.

Nel fioretto femminile ancora un 5° posto per Laura Lotti che nei quarti di finale cede qualifica e podio all’atleta barese Sara Caliendo per 15-10.