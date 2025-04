Venerdì 25 aprile Francavilla Fontana celebrerà l’ottantesimo Anniversario della Liberazione Nazionale con due manifestazioni pubbliche realizzate in collaborazione con l’ANPI sezione Donato Della Porta.

La giornata commemorativa partirà alle 8.45 con la deposizione di alcuni garofani in Largo Antonio Somma e sotto l’epigrafe di Cesare Teofilato in via Carducci.

Alle 9.30 in Piazza Vittorio Emanuele II è in programma la cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità civili e militari. Il cerimoniale prevede l’esecuzione dell’Inno Nazionale con l’alzabandiera a cura della Polizia Locale. Dopo la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti, prenderà la parola il Sindaco Antonello Denuzzo per il suo tradizionale intervento.

Alle 10.45 la cerimonia si sposterà al Parco Della Porta, l’area verde attigua a via Alfieri intitolata alla memoria del partigiano francavillese ucciso in combattimento. Dopo la deposizione di una corona d’alloro davanti alla stele in memoria dei martiri della Resistenza, interverranno il Presidente dell’ANPI Alessandro Rodia, la Sindaca del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi Viola Ricchiuti e la Consigliera Adele Fiorenza. Concluderà il Sindaco Antonello Denuzzo. Musiche a cura di Diego Fanelli.

Nel corso della mattinata si esibiranno le bambine e i bambini del Primo Istituto Comprensivo che canteranno “Il vento del 25 aprile”.

La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita.

Comune di Francavilla Fontana