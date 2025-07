La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare l’ingaggio di Cherif Cissè Ousmane, ala classe 2006, nato il 31 dicembre e di origini maliane. Arrivato in Italia nel 2020, è stato protagonista di un percorso di crescita tanto rapido quanto promettente.

Dopo il suo arrivo, Cissè ha iniziato la trafila delle giovanili con l’Unibasket Lanciano, partendo dall’Under 15 e salendo di categoria stagione dopo stagione fino ad approdare alla C Gold, mettendo in mostra fin da subito il suo atletismo, la sua intensità e una spiccata attitudine al miglioramento. Nella stagione 2023/2024 ha esordito in Serie B Interregionale con il BK 2.0 Pescara, confrontandosi per la prima volta con il mondo senior e dimostrando grande maturità nonostante la giovane età. Nell’annata successiva, 2024/2025, ha vestito la maglia del Derthona Basketball Lab, disputando il campionato di Serie B Interregionale e, in parallelo, giocando con la formazione Under 19 del Derthona Basket. Sempre con l’Under 19 ha partecipato alla Next Gen Cup, competizione nella quale si è messo in evidenza con una prestazione decisiva: è stato infatti suo il canestro che ha regalato alla squadra piemontese l’accesso alla finale. Inoltre, con Derthona ha raggiunto le Finali Nazionali U19 Eccellenza, uscendo ai quarti di finale e classificandosi tra le migliori otto squadre d’Italia.

Il suo arrivo a Brindisi rappresenta un nuovo e importante passo nel suo percorso: Cissè sarà aggregato alla prima squadra e al contempo continuerà a maturare esperienza sul parquet con la formazione Under 19 dell’Aurora Brindisi, grazie al doppio tesseramento che gli consentirà di allenarsi e giocare su più fronti, in un ambiente strutturato e stimolante.

La società accoglie con grande entusiasmo un ragazzo che ha saputo guadagnarsi ogni traguardo con lavoro, dedizione e umiltà, e che ora avrà l’occasione di proseguire il proprio cammino in un progetto che punta fortemente sui giovani.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi