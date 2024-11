STUDIO 3° SEAGULLS MONOPOLI – AIDO MENS SANA MESAGNE = 74 – 81

Seagulls Monopoli: Stomeo, Pavone 9, Sorino 5, Moschettini 9, Torresi 25, Cofano 5, Lorusso, Calabretto 11, Caleprico 3, Miccoli 1, Casato 6. Allenatore: M. Morè.

Mens Sana Mesagne: Scalera, Rollo 7, Potì 12, Paciullo 3, Pazzarelli 25, Brunetti 14, Panico, Moro, Dellegrottaglie, Gigli 9, Ciccarese 7, Liace 4. Allenatore: Cosimo Romano.

Parziali: 25-24 18-22 13-20 18-15

Arbitri: Lillo e Zuccaro.

Quarta vittoria consecutiva, imbattuta e in testa alla classifica la AIDO Mens Sana Mesagne. Violata anche la tendostruttura di Monopoli, sponda Seagulls, dopo una partita a tratti spettacolare. La Seagulls Monopoli, neopromossa, si presenta con una formazione rivoluzionata grazie agli arrivi di Torresi, Moschettini in più Pavone e Sorino dalla vicina Rutigliano. Coach Romano schiera Pazzarelli, Brunetti, Ciccarese, Liace e Gigli, mentre per i padroni di casa coach Morè manda in campo Sorino, Moschettini, Torresi, Pavone e Calabretto. Apre le danze Brunetti con una tripla al quale risponde subito Moschettini, poi botta e risposta tra le due formazioni, Ciccarese, Pazzarelli e Gigli da una parte e Pavone Callabretto e Sorino dall’altra. E sono proprio Sorino dalla distanza, Pavone e la prima tripla di Torresi (25) a dare il vantaggio al Monopoli (21-13), ma Pazzarelli (25) prende in mano la situazione e con 14 punti nel primo tempino, di cui due triple, chiude il primo quarto sul 25-24 con un parziale di 4-11. Nel secondo periodo sono sempre i padroni di casa a condurre anche se con piccoli scarti, Ciccarese mette a referto cinque punti consecutivi (31-29), poi la tripla di Pazzarelli riporta in vantaggio gli ospiti (31-32). Torresi diventa lo spauracchio della difesa biancoverde e scrive a referto nove punti consecutivi, mentre Pavone deve fare i conti con i falli personali. Le triple del giovanissimo Casato e Caleprico portano a casa punti importanti dalla panchina, invece la linea della carità consegna ai mensanini sette punti consecutivi, nonostante uno scarso 29/42 pari al 69% finale. Al riposo lungo la Mens Sana Mesagne conduce 43-46. Al rientro in campo gli ospiti piazzano la zampata vincente. Brunetti e Potì prendono in mano la situazione, la difesa diventa più attenta e un parziale di 4-16, grazie alle triple di Pazzarelli (4/8 da tre) e Gigli (47-62) scava un solco tra le due formazioni. Il Monopoli non molla, prova a restare in partita con Moschettini e il solito Torresi, mentre il terzo periodo si chiude sul 56-66. Nell’ultimo quarto cala la concentrazione tra gli ospiti e la Seagulls si rifà prepotentemente sotto. Un parziale di 10-2 (66-68) con 5’ ancora da giocare, riapre completamente la partita. Capitan Calabretto e Pavone dalla distanza, rimettono in gioco i padroni di casa, mentre il Mesagne vive momenti di difficoltà. La tripla di Potì fornisce ossigeno puro ai compagni di squadra, poi Rollo diventa protagonista recuperando rimbalzi in attacco e realizzando tiri liberi importanti. Il Monopoli sul più bello perde la via del canestro, ci provano ancora Torresi e Calabretto, ma il canestro di Potì e i tiri liberi di Gigli rimettono i salentini a distanza di sicurezza. Vince con merito la Mens Sana Mesagne con una Sealgulls Monopoli che ha giocato una partita gagliarda mettendo in difficoltà la capolista. Buona la prova di carattere dei mensanini nella fase finale quando hanno dovuto sopperire anche alla uscita dal campo di Pazzarelli, il migliore dei suoi, per raggiunto limite di falli. La società Sealguss Monopoli, prima dell’incontro, con un grande gesto di far play, ha donato al presidente della Mens Sana Mesagne una targa ricordo “Per gli oltre 30 anni di attività cestistica senior e giovanile, con stima e amicizia”. Il prossimo turno vedrà impegnata la Mens Sana, sabato 9 novembre alle ore 18:30 presso la palestra del Liceo Scientifico, con la Pielle Matera in questa inedita gara interregionale.

Giada Amatori