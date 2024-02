Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio, la New Marzial Mesagne, storica scuola di Taekwondo nonché centro federale, ha trionfato ancora una volta ai Campionati Italiani Cadetti Cinture Rosse e Cinture Nere, .

Gli atleti mesagnesi hanno conquistato il podio in tutte le competizioni, cosi la New Marzial si è classificata al primo posto sia tra i cadetti femminili che tra quelli maschili.

Il primo posto anche nella classifica generale attesta che la scuola dei campioni olimpici Carlo Molfetta e Vito Dell’Aquila continua a formare giovani talenti con il sogno di diventare campioni. Un plauso va a tutti gli atleti della palestra del maestro Roberto Baglivo per un risultato di prestigio che riflette l’impegno costante degli atleti, degli allenatori e di tutta la squadra.

Un successo che non è solo un trionfo per la New Marzial Mesagne ma anche un motivo di orgoglio per la comunità di Mesagne e per il Taekwondo italiano nel suo complesso.

🏆 Classifica Maschile per società:

1) New Marzial Mesagne

2) Galatina Taekwondo Institute

3) Taekwondo Karisma Latina

4) Taekwondo Mattei Roma

🏆 Classifica Femminile per società:

1) New Marzial Mesagne

2) Scuola Taekwondo Genova ASD

3) Taekwondo in Fiore

4) Taekwondo Fenice

ORO

Berlingerio Nicolò

Rosato MariaVittoria

Frassica Sofia

Sant’Angelo Riccardo

ARGENTO

Bellino Gianfilippo

Resta Ginevra

BRONZO

Boccadamo Carolina

Nicolì Clarissa

ORO cinture Rosse

D’aprile Gennaro

BRONZO cinture rosse

Muri Benedetta