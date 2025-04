Nulla può la formazione campana della Lu.Vo. Barattoli Arzano, che in quel di Fasano si scontra contro una determinatissima Pantaleo Podio brava a non concedere nulla e portare a casa i tre punti in palio. Gara condotta sin dalle prime battute per le ragazze di coach Paolo Totero che con molta attenzione hanno messo in campo un gioco preciso e aggressivo che non ha permesso all’Arzano di poter esprimere il proprio gioco. Prestazione da capolista per Valentina Martilotti e compagne che dopo la sconfitta patita in quel di Santa Teresa Riva (Messina) tornano a fare la voce grossa contro un avversario di ottimo livello e reduce da un periodo di ottimi risultati. Pantaleo che scende in campo con qualche defezione dettate dall’assenza di Lucrezia De Dominicis colpita da influenza, e con una condizione non proprio ottimane per Irene Botarelli e Chiara Vinciguerra temute precauzionalmente in panca da coach Totero in questo impegno casalingo. Gara che scivola facilmente a favore delle padrone di casa che in tutti e tre i set dominano la gara senza mai concedere possibilità di risposta alle napoletane. Solo nel terzo set l’Arzano prova a mettere in difficoltà le fasanesi sino all’undici pari. Piccola parentesi subito archiviata dalle gialloblu che subito tornano in vantaggio sino a chiudere comodamente la gara.

“Partita sempre in controllo e mai in discussione – afferma coach Paolo Totero – grazie ad una prestazione perfetta ed impeccabile. Abbiamo difeso bene e attaccato con precisione e velocita. Quando giochiamo così diventa difficile per tutti giocare contro questa squadra. Dobbiamo ancora migliorare in alcuni aspetti ma questa sera tutto e andato come l’avevamo preparata”.

Ora il campionato va in vacanza per le vacanze pasquali e per lasciare posto alle F4 di Coppa Italia di Serie B che si svolgeranno proprio a Fasano e che per la B1 vedrà proprio la Pantaleo scendere in campo per tentare la conquista del trofeo nazionale.

Pantaleo Podio Volley Fasano – Lu.Vo Barattoli Arzano 3-0

(25-16, 25-18, 25-18)

Pantaleo Podio Vol ley Fasano: Maiorano, Mearini 10, Albano 7, Negro 6, Di Coste, Campana 7, Vinciguerra, Botarelli, Martilotti 20, Soleti 6, Vittorio. All. Totero.

Lu.Vo Barattoli Arzano: Piscopo F, De Siano 5, Piscopo V 6, Acquino 6, Suero De leon 2, Silvestro 1, Gianfico 5, Russo, Di Domenico, D’Angiolella, Maresca, Rulli, Putignano 14. Piscopo.

Arbitri: Andrea Tavano e Maurizio Martini.

Classifica: Pantaleo Podio Volley Fasano pt. 51, Epas Agocap Pvt Modica 42, Star Volley Bisceglie 40, Marsala Volley 40, Volleyro Casal dei Pazzi Roma 38, Nimis Cons. Uv. Pomezia 35, Co.Ge.Vesuvio Oplonti 34, Lu.Vo Barattoli Arzano 30, Zero5 Castellana Grotte 30, Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 28, Ics Volley Lucia Roma 21, Pallavolo Crotone 16, Sirdeco Volley Pescara 0

Giada Amatori