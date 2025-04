Era il primo obbiettivo stagionale e puntualmente è arrivato. La Pantaleo Podio Volley Fasano vince a Torre Annunziata contro il Co.Ge Vesuvio Oplonti chiudendo i conti con la matematica certezza della prima posizione finale del girone D. Una certezza matematica conquistata con ben due turni di anticipo rispetto alla regolar season che di fatto consacra definitivamente le fasanesi in vetta alla classifica del girone di competenza proiettando cosi le fasanesi nella migliore posizione possibile per la disputa dei prossimi play off promozione che si terranno al termine del campionato. “Il primo obbiettivo stagionale è stato raggiunto con grande soddisfazione e con largo anticipo – commenta il ds Micaela Cofano – Non abbiamo vinto nulla e da ora in poi dobbiamo concentrarci solo sui play-off che sono la cosa più importante della stagione. Siamo stati una squadra che ha mantenuto sempre la vetta della classifica di un girone molto difficile, e tutto questo grazie ad un gruppo che ha lavorato sodo e molto bene. Ringraziamo tifosi, collaboratori e tutti i nostri sponsor per questo primo risultato stagionale. Da ora in poi si comincia a fare sul serio per l’obbiettivo principe di questa stagione”.

Soddisfazione per questo risultato ottenuto con largo anticipo ma anche consapevolezza di prepararsi al meglio e subito per la fase finale di questo campionato. “Siamo molto felici perché il primo obiettivo stagionale l’abbiamo centrato matematicamente – afferma il capitano Valentina Martilotti – Siamo molto felici e soddisfatte per questo primato. Dopo aver perso la Coppa Italia ci voleva un bel risultato per ritrovare morale e forza nei nostri mezzi, e così è stato. Adesso ci godiamo questo risultato e martedì nuovamente in palestra a lavorare perché abbiamo ancora grandi cose da fare”.

La gara. Ottima la partenza delle fasanesi decise più che mai a non concede nulla alle padrone di casa ottimamente guidate una grande Laura Biscardi (16). Un set messo in cascina dalle gialloblu de presidente Renzo Abete, nonostante sia stato caratterizzato da un ritorno veemente delle padrone di casa. Alla ripresa dei giochi le napoletane partono decise scavando un solco importante (16-10) che fa presagire ad un inversione di tendenza della gara a favore delle padrone di casa. Ma le fasanesi guidate da un ottima Irene Botarelli, 21 i centri messi a segno per lei, con molta pazienza e caparbietà riescono a pareggiare i conti (25-25) portando il set ai vantaggi. Supplementari che arridono a Martilotti e compagne che vanno sul 2-0 conquistando così il punto decisivo che mancava per ottenere il matematico primato in vetta alla classifica della regolar season. Obbiettivo raggiunto ma gara ancora da chiudere. Infatti nel terzo ed ultimo set le fasanesi forti di un risultato strepitoso già raggiunto giocano in totale scioltezza piegando facilmente la resistenza delle padrone di casa, chiudendo definitivamente una gara complicata.

Al rientro da Torre Annunziata un gruppo di tifosi fasanesi ha atteso le atlete fasanesi per un momento di festa collettiva dopo il raggiungimento di questo importante primo posto.

Co.Ge Vesuvio Oplonti – Pantaleo Podio Volley Fasano 0-3

(22-25, 25-27, 16-25)

Co.Ge. Vesuvio Oplonti: Bortolott 2, Gervasi 9, Vujko, Lanari, De Santis, Biscardi L. 16, Rendina, Mazzoni 9, Andretti, Biscardi G. 6, Pierro, De Caprio, Esposito, Pepe 3, Di Donna, Erminione, Di Martino. All. Alminni.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano 4, Mearini, Albano 7, Negro 5, De Dominicis, Di Coste, Campana 11, Vinciguerra 9, Botarelli 21, Martilotti 1, Soleti, Vittorio. All. Totero.

Arbitri: Giulia Concilio, Sara Ciampanella.

Classifica: Pantaleo Podio Volley Fasano pt. 54, Marsala Volley 46, Star Volley Bisceglie 46, Epas Agocap Pvt Modica 42, Volleyro Casal dei Pazzi Roma 38, Co.Ge.Vesuvio Oplonti 36, Nimis Cons. Uv. Pomezia 35, Zero5 Castellana Grotte 31, Lu.Vo Barattoli Arzano 30, Iannino Volley S. Teresa Riva Messina 28, Ics Volley Lucia Roma 24, Pallavolo Crotone 16, Sirdeco Volley Pescara 0

Giada Amatori