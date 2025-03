PASQUA DELLO SPORTIVO 2025

Venerdì 4 aprile 2025, ore 15.30, Salone Parrocchiale c/o il quartiere “Bozzano” di Brindisi.

Tema: “Fede e sport per la pace, la fraternità e l’inclusione sociale”.

La Pasqua dello Sportivo è un’occasione per rilanciare la fedeltà aclista al vangelo della vita, alla resurrezione della speranza, alla bellezza del cammino sinodale, alla chiesa del grembiule, alla cittadinanza attiva, alla democrazia, alla pace come segno e sogno dell’essere cristiani nello sport e nei cantieri della solidarietà.

Con la Pasqua dello Sportivo, vogliamo esprimere la nostra gratitudine verso la comunità US ACLI: ai nostri bravi atleti, ai dirigenti che lavorano con passione e responsabilità, agli allenatori che guidano i gruppi con saggezza, sapienza e pazienza, ai volontari per la gioia con la quale donano il loro tempo, la loro sensibilità e le loro competenze per la promozione dello sport sociale, del gioco creativo e dei valori fondamentali per la fioritura umana.

Con la Pasqua dello Sportivo sentiamo di far giungere un messaggio di speranza e di unità, ai nostri associati, alle ASD affiliate US Acli, alle altre associazioni sportive, agli Enti e agli organismi che si occupano di promozione sportiva, a coloro che praticano sport in ogni dove, ai genitori, educatori, politici che riconoscono il valore sociale ed educativo dello sport.

La Pasqua dello Sportivo possa essere motivo per rinnovare i nostri legami e rigenerare impegno e speranza per una vita migliore e per un mondo di pace.

Al termine dell’evento ci sarà il tradizionale scambio degli auguri.

IL PROGRAMMA DELLA “PASQUA DELLO SPORTIVO”

Venerdì 4 aprile 2025, ore 15.30, Salone Parrocchiale c/o il quartiere “Bozzano” di Brindisi.

– Saluti del Parroco Don Cosimo Posi, del Vicario diocesano alla pastorale sportiva Don Mimmo Muscogiuri e del Presidente Acli Gianluca Budano.

Presentazione degli ospiti e dei vicari diocesani preposti alla pastorale dello sport.

DIBATTITO.

Intervento dell’Arcivescovo della Diocesi di Brindisi-Ostuni Mons. GIOVANNI INTINI.

Comunicazioni della Vice-Sindaca del Comune di Brindisi con delega all’impiantistica sportiva Giuliana Tedesco.

Al termine: consegna delle spighe d’argento e d’oro.

Conclusione dell’evento: Rino Spedicato, Presidente US ACLI provinciali di Brindisi.

“La fraternità è la vera via per la pace e lo sviluppo. Senza un vero senso di fraternità, sarà impossibile costruire una società giusta e pacifica”.

Papa Francesco