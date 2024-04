La Polizia di Stato celebra oggi il 172° Anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si terrà nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo a Roma e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.

Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9.00, a Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia, con la deposizione, presso il Sacrario dei Caduti, di una corona da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto Vittorio Pisani.

Successivamente, alle ore 11.00, alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa, avrà luogo la solenne cerimonia in Piazza del Popolo, durante la quale, sarà conferita dal Presidente della Repubblica la medaglia d’oro al valor civile alla Bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte dal personale del Gruppo Sportivo Fiamme Oro.

La cerimonia nazionale presso Piazza del Popolo sarà trasmessa in diretta da Rai1 (Media Partner della Polizia di Stato in occasione delle celebrazioni legate al 172° anniversario) dalle ore 10.50.

La stessa potrà, inoltre, essere seguita in streaming sul canale YouTube Polizia di Stato https://www.youtube.com/watch?v=6T-wGA7oQL4 e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, oltre che sui canali social della Polizia di Stato e nelle stories dell’account Instagram “poliziadistato_officialpage”.

Anche quest’anno nella nostra provincia, le celebrazioni si svolgeranno nel Capoluogo, con inizio alle ore 09.00 con la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti della Polizia di Stato nel piazzale interno della Questura.

Alle ore 10.30, il Nuovo Teatro Verdi, che per l’occasione accoglierà le massime Autorità civili, militari e religiose locali e dei familiari delle vittime del dovere, dell’ANPS, nonché dei rappresentanti di Associazioni, Enti e Istituzioni scolastiche locali, farà da palcoscenico alla cerimonia, durante la quale si procederà alla consegna dei riconoscimenti per merito di servizio al personale premiato.

Al termine dei momenti istituzionali si passerà alla premiazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo Centro di Brindisi e delle scolaresche vincitrici del concorso “Pretendiamo Legalità”, per poi concludere le celebrazioni con i canti dei bambini e ragazzi dell’Associazione “Oltre l’Orizzonte”.

Su piazzale Sottile – De Falco saranno predisposti gli stand degli uffici e delle specialità della Polizia di Stato.

La cerimonia presso il Nuovo Teatro Verdi sarà trasmessa in diretta da Antenna Sud.

Al link il video istituzionale del 172° Anniversario della Polizia di Stato:

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/135a5e98-ece6-11ee-a459-736d736f6674