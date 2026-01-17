Era la mattinata di sabato 10 gennaio quando alla sala operativa della Sezione Polstrada di Brindisi giungevano diverse telefonate che segnalavano sulla statale 379 , la presenza di un cane di grossa taglia, che camminava al centro della strada causando forte disagio alla circolazione stradale e problemi per l’incolumità degli utenti e dello stesso cane.

Immediatamente la sala operativa inviava un equipaggio della Sezione di Brindisi impegnato in vigilanza stradale che individuava il cane segnalato, presumibilmente di razza pastore tedesco, che camminava al centro carreggiata in evidente stato di disorientamento.

La pattuglia a al centro della carreggiata attuava il dispositivo “safety car” per rallentare il traffico in sicurezza e permettere al Capopattuglia di avvicinare il cane che appariva spaventato. Una volta tranquillizzato l’animale ed ottenuta la propria fiducia, il poliziotto riusciva a portarlo fuori dalla sede stradale.

Gli operatori riuscivano a rintracciare la proprietaria che era alla ricerca del proprio animale ed, avendo perso le speranze, appariva commossa e grata per il ritrovamento senza conseguenze.