Un omaggio a Nino Rota e Federico Fellini, due italiani, due artisti, capaci di rivoluzionare il panorama musicale e cinematografico nazionale e internazionale.

L’intento dello spettacolo “La strada” è proprio questo, far rivivere i due grandi maestri con una pièce di danza contemporanea che offrirà al pubblico assaggi e aneddoti del repertorio biografico e artistico di Rota e Fellini attraverso la musica, la recitazione attoriale e, ovviamente la danza.

L’evento, promosso dall’Accademia Fuori Di Danza, andrà in scena al Teatro Sociale di Fasano domenica 13 aprile alle 19.30 e rientra nella programmazione artistico-culturale di Katharà per la stagione teatrale 2024/2025, nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano e Puglia Culture.

La sinossi dell’opera

Uno spettacolo, un viaggio per onorare la vita di un compositore come Nino Rota di notissima valenza e importanza. Uno spettacolo di danza contemporanea che unisce anche la musica. In scena Tuccio Fumarola, professore del Conservatorio “Nino Rota” e Adriano Basile, attore che racconterà aneddoti biografici di Nino Rota omaggiando, al contempo, i film di Federico Fellini. Insieme a loro, le ragazze dell’Accademia Fuori Di Danza.

PRODUZIONE: Fuori Di Danza

REGIA e COREOGRAFIE: Grazia Micoli

Biglietti: 10€ intero | 8€ ridotto | 5€ studenti

Porta: 19.00| Sipario: 19.30

Info: 334 1144911‬

UFFICIO STAMPA

ATS Katharà