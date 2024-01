E’ stata pubblicata su Spotify e su tutte le piattaforme digitali la raccolta di brani “Più Giovane di Ieri” di Vincenzo Assante.

Si tratta di un lavoro discografico auto biografico che comprende una selezione di tredici canzoni originali scritte dal musicista brindisino, dal 2002 al 2012, in un momento particolare della sua vita artistica: Più Giovane di Ieri, Quattro Meno Uno, Alice, Santa Teresa in Estasi, Mosche (Come se piovesse), Il Male, Ancora in Pista, La Mia Eroina, Zigomi, Qui Non Si Dorme Mai, Improvvisamente Sabato Scorso, Ho un Debole per Te, Orfano e Senza Playstation.

Vincenzo Assante è un cantautore, anzi un rocker molto creativo.

E’ stato il cantante, chitarrista e autore dei Blackboard Jungle, geniale band del sottobosco brindisino, con la quale ha pubblicato nel 1989 l’album “Silver Drops on Jesus Skull” per l’etichetta High Rise di Federico Guglielmi, lavoro discografico ristampato su CD nel 2016 per Area Pirata. Dopo lo scioglimento della band ha partecipato a vari progetti musicali, tra cui Manuel Fangio, Il Soldato Timido e I Congiurati.

Nella compilation “Più Giovane di Ieri” partecipano alcuni dei principali protagonisti della scena musicale brindisina: Danilo Ingrosso (batteria), Giovanni De Leonardis (chitarra e basso), Marco Mancarella (tastiere), Massimo Baldassarre (batteria), Valentina Gravili e Maria Rosini (cori).

Vincenzo Assante torna alla ribalta con la pubblicazione di questa nuova raccolta, un lavoro molto personale con un’idea decisamente piacevole e gradita. Le canzoni scelte confermano il valore dell’artista, profondo ed intelligente al tempo stesso. Una raccolta interessante piena di sana musica e accattivanti melodie che trasudano impegno e bellezza e che descrivono bene l’evoluzione artistica di Vincenzo Assante.

Un lungo viaggio sonoro su un percorso pieno di creatività, idee e talento che merita un attento ascolto e una particolare attenzione.

MARCO GRECO