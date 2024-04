“Non c’è mai sconfitta nel cuore di chi lotta” è un vecchio adagio che ben si adatta a quanto accaduto alle ragazze del Bellaria Padel Brindisi che nella terza giornata del campionato di serie B femminile hanno ceduto le armi al K-Padel Novara per 2-1.

Lo Sporting Club Bellaria di via Appia ha indossato per l’ennesima volta l’abito nuovo per poter garantire l’ospitalità dei tantissimi tifosi che per 6 ore non hanno mai fatto mancare il sostegno alle giocatrici di casa incitando per tutti e tre gli incontri.

Solo un pizzico di sfortuna non ha permesso alla squadra brindisina di aggiudicarsi l’intera posta in palio contro una delle squadre più forti in Italia della categoria.

Coach Salart nel primo incontro ha schierato le due siciliane Marina Garsia e Francesca Pezzillo, una coppia collaudata che ha avuto la meglio contro la Tuninetto e la Mantino con il punteggio finale di 6-2, 6-4. Dopo un primo set volato via abbastanza velocemente le ragazze del Bellaria hanno dovuto lottare per portare a casa il secondo set con giocate di altissimo livello portando a casa il primo punto.

Nella seconda partita Brindisi ha schierato la coppia formata dalla neo diciottenne Flavia Coppola e Claudia Cascella che se la sono vista contro la esperta mancina Campigotto e Leo. Un primo set complicato per le brindisine che hanno ceduto il passo per 6-0 ma che non si sono perse d’animo e trascinate da una super Cascella (che ha giocato nonostante un problema fisico) si sono imposte nel secondo set 6-2. Nel terzo parziale però non si sono ripetute e l’esperienza delle viaggianti ha avuto la meglio che hanno chiuso il match vincendo il terzo parziale per 6-1.

Nel terzo e decisivo incontro sono scese in campo per Novara la coppia formata da Azzali e Campigotto mentre il Bellaria ha schierato la Cascella e la Garsia. Un incontro lunghissimo con alcuni games che sono durati davvero tanti minuti e lottati su ogni palla. Le ragazze brindisine hanno pagato nel primo set lo scotto di non aver mai giocato assieme che è costato il 6-1 del parziale. Nella seconda frazione è però venuta fuori tutta la grinta ed il talento delle giocatrici del Bellaria che hanno avuto la meglio per 7-5 sulle avversarie trascinate da un pubblico rumoroso ma corretto. Nel set conclusivo Garsia/Cascella dopo un inizio equilibrato sono riuscite a fare un break alle avversarie portandosi avanti per 4-3 e servizio. Le ragazze piemontesi però non hanno mollato ed hanno pareggiato sul 4-4. I due games successivi sono stati davvero tirati con scambi lunghissimi e di altissimo livello nonostante la stanchezza della partita avvero lunga e combattuta. Sul 4-5 per le ospiti un colpo che ha davvero cambiato l’esito del match. Una palla del K- Padel che sembrava fuori ai più veniva contestata dalla Campigotto ed il giudice di gara regalava salomonicamente le due palle. Questo faceva innervosire pubblico e giocatrici di casa che perdevano anche i due unti successivi regalando alle ospiti la posta in palio per 6-4.

Una sconfitta per 2-1 che lascia l’amaro in bocca per la grande occasione avuta e per la determinazione delle ragazze del Bellaria che nonostante le defezioni delle 2 ragazze spagnole Canovas e Fuentes hanno tenuto testa alle quotate avversarie sino all’ultima palla.

Un punto comunque importante portato a casa ed un gruppo che sta iniziando a conoscersi ed a lavorare con unità e compattezza, caratteristiche fondamentali per proseguire al meglio la seconda parte di questa regular season.

Ora attenzione massima per il prossimo incontro di sabato prossimo 13 aprile in casa del CT Maggioni San Benedetto del Tronto già battuto in casa nell’esordio del campionato. Poi il nuovo appuntamento tra le mura amiche dello Sporting Club Bellraia contro le vicentine dei Rengers sabato 20 aprile alle ore 11.00. Anche in questa occasione le imprese delle atlete potranno essere seguita sulla pagina instagram del Bellaria Clun che nella partita contro Novara ha avuto diverse centinaia di contati da tifosi di tutta Italia.

Una squadra che sta facendo avvicinare tantissimi tifosi per la bellezza di questo sport e per i risultai davvero positivi del team tirato su dal direttore sportivo Francesco Giorgino e con la gestione tecnica di coach Marc Salart.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi