In prossimità della festa di San Martino, l’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi, in linea con la propria mission e con l’impegno nella promozione della sostenibilità alimentare e della corretta alimentazione, organizza un evento dedicato alla valorizzazione dei prodotti vinicoli locali.

Domenica 9 novembre

Dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Sala Principe – Istituto Alberghiero “Sandro Pertini”, via Appia 356, Brindisi

Durante la mattinata, sarà possibile conoscere e degustare alcune selezioni di vini del territorio, grazie alla collaborazione con l’AIS (Associazione Italiana Sommelier) – sezione di Brindisi – rappresentata dal Presidente provinciale Rocco Caliandro e da altri associati.

Gli studenti dell’Istituto Alberghiero, formati e accompagnati dai loro docenti sommelier, guideranno i visitatori nella scoperta delle schede tecniche dei vini e degli abbinamenti gastronomici, unendo competenza, passione e ospitalità.

In occasione dell’evento, sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate dei laboratori didattici ed enogastronomici dell’Istituto, organizzate nell’ambito delle attività di orientamento alla scelta consapevole per studenti e famiglie interessate a conoscere l’offerta formativa.

L’iniziativa è aperta a istituzioni, aziende del settore, associazioni e cittadinanza tutta.

Per ulteriori informazioni e per consultare il calendario delle prossime attività, è possibile visitare il sito istituzionale e i canali social dell’Istituto, oppure contattare la referente della funzione strumentale: Prof.ssa Maria Chirico – 347 9714246

maria.chirico@alberghierobrindisi.it

Con preghiera di diffusione