Il Consiglio della Cisl Taranto Brindisi, convocato presso Tenuta Moreno a Mesagne, ha eletto oggi, con voto unanime, nuovo segretario generale Luigi Spinzi, presenti il Segretario confederale nazionale Mattia Pirulli e Antonio Castellucci Segretario generale Cisl Puglia.

Lo stesso Consiglio aveva accolto le dimissioni del segretario uscente Gianfranco Solazzo presentate “per un ricambio nel segno dell’unità, della continuità ed in vista della ormai imminente stagione congressuale della Cisl” con qualche anticipo rispetto al compimento del 65° anno di età, che è limite statutario confederale.

Su proposta del neo eletto Segretario generale il Consiglio ha, anche, eletto i componenti di segreteria Daniela Meli e Antonio Baldassarre.

Luigi Spinzi, 54 anni, tarantino di nascita e manduriano di adozione, nel 1995 si laurea con lode presso l’Università degli Studi di Bari in Economia e Commercio, discutendo una tesi in Diritto del Lavoro sulle dinamiche della flessibilità nel mercato del lavoro e il loro impatto sulle aziende della provincia di Taranto.

Consegue l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile e, avvicinatosi alla Cisl, collabora con il Caf e con le sedi di Taranto e di Brindisi, offrendo supporto di natura amministrativa e nel settore delle risorse umane.

L’impegno profuso nell’organizzazione e l’esperienza acquisita lo portano, nel 2017, a far parte della Segreteria Fisascat Cisl Taranto Brindisi e ciò gli consente di contribuire con competenza e visione strategica alla tutela dei lavoratori del commercio, turismo e servizi.

Nel 2021 viene eletto segretario generale della stessa Fisascat territoriale, prosegue nel lavoro di consolidamento della Federazione, ne rafforza il ruolo nella contrattazione e nella rappresentanza ed entra nel consiglio generale della Fisascat Cisl nazionale.

Nel gennaio 2022 assume anche la guida della Fisascat Cisl Puglia e della Fist Cisl Puglia, coordinando l’azione sindacale in un contesto più ampio e complesso e partecipando attivamente ai diversi rinnovi contrattuali del settore.

“Grazie per la vostra fiducia; vi assicuro che questa elezione mi responsabilizza molto nell’avvio di un nuovo percorso congressuale che farà ripartire con nuovo vigore la nostra Organizzazione – ha esordito Luigi Spinzi – partecipando tutti con senso di responsabilità.”

Le transizioni in atto in tutti i settori produttivi nel territorio Taranto Brindisi “ci impongono di guardare avanti, con la forza e le capacità che già possediamo, con rettitudine morale, consapevoli della nostra forza, dei nostri valori, forti di un approccio sempre trasparente alle vertenze e dicendo sempre la verità. L’individualità non porta mai lontano, perciò dobbiamo lavorare insieme, in continuità, migliorandoci sempre, condividendo esperienze, lavorando sulle similitudini ma anche sulle diversità – ha proseguito il neo Segretario generale – perseguendo una presenza ancor più capillare nel territorio, per coltivare ancor più la prossimità.

Sbaglieremmo nel concepire le singole vertenze come riguardanti un solo settore “ma non c’è fronte vertenziale che non coinvolga anche altri settori produttivi, perciò la partecipazione e la condivisione degli obiettivi non deve difettare a nessuno di noi” ha concluso Spinzi.

“Al segretario uscente Gianfranco Solazzo va riconosciuta la passione e la competenza dimostrata negli anni per il lavoro svolto – ha sostenuto nel suo intervento il segretario generale Cisl Puglia Antonio Castellucci – e la nuova segreteria saprà continuare il percorso avviato e al contempo, rilanciare l’azione della Cisl sull’intero territorio rispetto alle complesse sfide e agli impegni che Taranto e Brindisi richiedono. Al neo eletto Luigi Spinzi e alla segreteria auguriamo buon lavoro. Sono certo che la sua esperienza e conoscenza approfondita del mercato del lavoro rappresenteranno un importante valore aggiunto per la Cisl territoriale.

La “Cisl Puglia continua a crescere e nel 2024 abbiamo raggiunto i 229.186 iscritti. Nel quadriennio 2021 al 2024, il trend si è consolidato registrando complessivamente ben 14.172 iscritti in più. Bisogna continuare a rafforzare la centralità della persona e dell’iscritto che resta il nostro obiettivo primario, al contempo occorre subito un patto di corresponsabilità per lo sviluppo della Puglia, per noi uno strumento fondamentale per affrontare le questioni ed individuare delle soluzioni. L’incremento occupazionale in Puglia non va di pari passo con la crescita del Pil. Ciò significa che i problemi connessi al lavoro giovanile e femminile non sono ancora superati, così come evidenziamo il limitato confronto nei tavoli regionali. Occorre in Puglia un reale cambio di passo” ha concluso Castellucci.

“La nuova segreteria è chiamata a sfide importanti che richiederanno l’impegno e il coinvolgimento di tutti. Il territorio Taranto Brindisi, dalla ex Ilva alla Centrale Enel di Cerano, all’Eni/Versalis, è una sorta di cartina di tornasole delle grandi vertenze di rilevanza nazionale, a partire dai temi della decarbonizzazione e della transizione industriale, energetica, ambientale che non potranno mai prescindere dalle ricadute per la coesione sociale” ha sottolineato Mattia Pirulli, segretario confederale nazionale.

Sul “tema dell’energia – ha annotato – dobbiamo avere un approccio non ideologico, guardando a ciò che accadrà nei prossimi mesi a livello europeo, per le ricadute che tali scelte avranno sulla vita delle persone.”

La Cisl “lascia ad altri il populismo e le false promesse, perché è mossa da un pragmatismo che intende traguardare cambiamenti concreti – ha proseguito Pirulli – con una visione complessiva e confederale, puntando al dialogo e alla partecipazione, alla sinergia con i diversi livelli della nostra confederazione. La stagione congressuale della Cisl esalterà i temi della partecipazione e della contrattazione e sarà ancora una volta occasione di una democrazia interna agita da tutti con grande responsabilità.”

Quanto all’iniziativa riguardante “la Legge sulla partecipazione per la piena attuazione all’articolo 46 della Costituzione, per cambiare in meglio il modello di sviluppo del nostro Paese, per cui la Cisl ha raccolto circa 400 mila firme, auspichiamo che la politica arrivi presto ad una approvazione” ha concluso.

3 febbraio 2025