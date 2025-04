Lunedì 14 aprile alle ore 17:00, presso il Museo dell’Olio Molo di Torre Santa Susanna (BR), si terrà un convegno dal titolo “Innovazioni in campo: agricoltura di precisione e sostenibilità”.

Il tema, quanto mai attuale, dell’innovazione in agricoltura, registrerà un focus specifico sulla meccanizzazione di precisione. Il convegno, che avrà relatori di rilievo, si inserisce nell’Intervento a regia diretta B 5.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione”, un percorso sostanzialmente rivolto al mondo agricolo iniziato nel 2023 con una serie di azioni progettuali svolte sul territorio. Convegni, workshop tematici, un opuscolo e tre campi dimostrativi per divulgare e promuovere l’applicazione di un’agricoltura più sostenibile, sia attraverso la differenziazione delle colture, valorizzando la tradizione e incrementando la produttività aziendale, sia attraverso l’applicazione dell’agricoltura 4.0. Con questo convegno si chiude il cerchio sulla presentazione delle caratteristiche e dei vantaggi dell’agricoltura di precisione. Dopo aver trattato nei precedenti incontri i diversi aspetti legati all’applicazione dei droni e dei sensori di rilevamento in campo, lunedì si approfondirà il tema delle macchine agricole di precisione.

Successivamente ai saluti del sindaco di Torre Santa Susanna Michele Saccomanno, dell’Assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia e del Presidente del GAL Terre del Primitivo Dario Daggiano, il programma del convegno prevede l’intervento sulla meccanizzazione di precisione a cura di Simone Pascuzzi, professore di meccanica e meccanizzazione agricola presso l’Università di Bari.

A seguire, Nicola Mancino, responsabile dell’Intervento SRA24 del CSR Puglia 23/27 informerà, invece, sulle opportunità dei finanziamenti regionali nel campo dell’agricoltura di precisione.

L’iniziativa, a cui prenderà parte anche il responsabile di raccordo LEADER della Regione Puglia, Cosimo Sallustio, intende coniugare l’approccio didattico a quello pratico. Per tale motivo, ci saranno diverse testimonianze aziendali e un’esposizione di macchine agricole innovative.

Importante sarà anche lo spazio dedicato alla restituzione dei risultati sulla sperimentazione in viticoltura dell’agricoltura di precisione a cura di Michele Schifone, titolare dell’azienda Cicella in cui il GAL ha realizzato uno dei tre campi dimostrativi.

Il convegno, moderato dal direttore del GAL Rita Mazzolani, è rivolto non solo agli imprenditori agricoli ma alla comunità tutta ed intende chiudere il cerchio sulle innovazioni in uno dei settori economici più importanti delle Terre del Primitivo, settore che impone scelte sempre più decise verso l’innovazione tecnologica.