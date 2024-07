Nelle sedi di Confartigianato giungono, sempre più numerose, le richieste da parte degli imprenditori di giovani lavoratori, nell’infinito mercato del lavoro spesso non si trovano le figure che le imprese cercano, i giovani e gli stessi imprenditori non conoscono le strade da prendere per incontrarsi e tanto meno conoscono la forza e la convenienza di un contratto di apprendistato

Dagli studi effettuati dalla nostra sede nazionale rileviamo che l’artigianato italiano, nonostante le difficoltà che vivono le imprese, forma un esercito di apprendisti, giovani e qualificati, pronti ad entrare nel mercato del lavoro.

Appassionati e qualificati, gli apprendisti artigiani italiani sono 126.541 e rappresentano in media il 22% del totale degli assunti con contratto di apprendistato in Italia.

Il lavoro nell’artigianato è un lavoro qualificato, più stabile e sicuro, come confermano i numeri dell’Ufficio studi di Confartigianato: tra tempo indeterminato e apprendistato, le assunzioni con contratto di lavoro stabile nell’artigianato sono il 38,7% del totale.

La Confartigianato di Brindisi ha organizzato sul tema dell’apprendistato nell’artigianato lunedì 29 luglio alle ore 16.30 un incontro a cui parteciperanno i referenti territoriali di Sviluppo Lavoro Italia, Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro.

Sono invitati a partecipare gli artigiani attivi in tutti i settori, dall’acconciatura all’impiantistica, dall’autoriparazione all’edilizia, dalla panificazione alla metalmeccanica, dalla manutenzione del verde all’odontotecnica, non è escluso alcun settore.

L’incontro si terrà presso lo studio fotografico FOTONEVE in Via Guglielmo Marconi n. 5 nei pressi del Castello Normanno Svevo di Mesagne.

Per confermare l’interesse a partecipare si può inviare una mail a t.piscopiello@confartigianato-brindisi.it oppure un messaggio wapp al n. 328.8519445 con cui si comunica denominazione dell’azienda ed interesse a partecipare.