Lunedì 6 Maggio 2024 alle ore 17.00, a San Vito dei Normanni, nella sala conferenze del chiostro dei Domenicani, in Via Mazzini 2, sarà presentato il libro di Teresa Vittoria Donadeo, “Vi racconto di me”- Schena Editore – 2023 (124 pagine), ISBN 979-12-210-5024-0. Un evento organizzato dal Comune di San Vito dei Normanni e dall’Unitre, che vedrà la testata web IN PUGLIA 24 come Media Partner.

Dialogherà con l’autrice, ALESSANDRO NARDELLI, giornalista e Direttore di In Puglia 24. Il commento e le letture saranno a cura di Giampiera Quartulli. Saluti di Alessandra Pennella, Assessore alla Cultura del Comune di San Vito dei Normanni e di Melita Di Gregorio, Presidentessa UNITRE San Vito dei Normanni.

Si tratta della terza presentazione di questo entusiasmante libro, capace di catturare fin da subito l’attenzione del lettore, in quanto l’autrice, Teresa Vittoria Donadeo, ha vissuto una vita a dir poco avventurosa, partendo dal Salento, da bambina, per poi toccare la città di Brindisi, l’Africa, negli anni più importanti della sua esistenza, da mamma, moglie e insegnante e Ceglie Messapica, dove ancora adesso gestisce l’Agriturismo Villa Mado. Una vita dinamica, dove non sono mancate esperienze di ogni tipo.

Queste, come detto, si sono snodate tra l’Africa, che si può considerare una sorta di patria adottiva di Teresa, in quanto qui ha vissuto con il marito, ingegnere di ponti, trasferitosi in queste terre misteriose per lavoro e la città di Ceglie Messapica, dove per Teresa, in seguito alla morte del proprio consorte, è cominciata una nuova esperienza, che, ancora oggi, caratterizza la sua seconda parte di vita, con l’esperienza di “Villa Mado”, un agriturismo che gestisce con amore e cura degli ospiti.

Teresa, una donna che ha fatto dell’indipendenza il marchio distintivo del suo carattere, non si è mai fermata, nonostante la sua vita sia stata costellata da pregiudizi e stereotipi legati al suo essere donna, per vincere i quali ha dovuto lottare e faticare molto. Questo suo carattere forte, gli ha permesso di vivere in maniera positiva ogni sua avventura e di realizzarsi con tenacia, come moglie, madre lavoratrice e insegnante.

Teresa, nel suo libro, racconta se stessa a cuore aperto, mettendo in evidenza, proprio il suo carattere forte, che gli ha permesso di superare le avversità. La caratteristica del libro è la sua leggerezza e semplicità, senza, però, essere superficiale nella sua narrazione. Chi lo leggerà, avrà la sensazione di assistere ad una chiacchierata tra amici.

Teresa Vittoria Donadeo è proprietaria dell’Agriturismo Villa Mado, in Via S. Vito, 75, 72013 Ceglie Messapica (BR). Un luogo di pace, che unisce la buona cucina alla quiete della campagna.

Sarà possibile acquistare i libri al termine dell’evento.

