Continua, all’interno del MAGGIO DEI LIBRI, la Rassegna “Pagine Erranti”, giunta alla quinta edizione e organizzata dall’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade.

La Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, anche quest’anno promuove, in collaborazione con varie realtà del territorio, associazioni, istituzioni scolastiche e Brindisi Città che legge vari appuntamenti con la Cultura e la Letteratura che ci accompagneranno nel Maggio dei Libri organizzato a livello nazionale con il Centro per il Libro e la Lettura e Ministero della Cultura.

L’appuntamento “Le nozze di Occidente e Oriente” di venerdì 9 maggio, alle ore 17:00, rientra nel XV Convegno Nazionale di Ricerche Storiche Brindisi in età federiciana, in occasione dell’800°anniversario delle nozze di Federico II e Jolanda Di Brienne, si terrà presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie) e vede la collaborazione della Società di Storia Patria per la Puglia e dell’Associazione Le Colonne, oltre che dell’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, soggetto promotore della rassegna e gestore della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti.

SALUTI

ROSY BARRETTA

Presidente A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

COORDINA

GIACOMO CARITO

Società di Storia Patria per la Puglia e B.A.S

INTERVENTI DI

ANTONIO MARIO CAPUTO

Società di Storia Patria per la Puglia e B.A.S.

L’ammiraglio Nicola Spinola

ANNA CINTI

Associazione Le Colonne

Il Castello Grande o di terra

GIANFRANCO PERRI

Società di Storia Patria per la Puglia

Note su Bianca Lancia

Camminate insieme a noi tra le Pagine Erranti

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Casa di Quartiere

Ex Convento delle Scuole Pie