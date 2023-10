E’ uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo del DJ Pugliese Andrea Fiusco.

Il titolo del brano è MAMI BAILA (edizioni: PM RECORDING)

Si tratta di un pezzo dance/house intriso di sonorità Latine cbe è pronto per infiammare le piste di tutto il mondo.

Il brano è stato cooprodotto in collaborazione con i dj/producer JORDA e DAROSA ed il rapper GODWONDER.

Andrea Fiusco è un talentuoso DJ e produttore emergente nato nel 1994 a Brindisi. La sua carriera nella musica elettronica ha inizio nei club della sua zona, dove inizia a farsi notare per le sue abilità di mixaggio, diventando rapidamente un’icona della vivace scena notturna pugliese.

Negli anni successivi, Andrea Fiusco sviluppa ulteriormente il suo talento artistico e accumula numerosi successi nel mondo della musica elettronica. Nel corso del 2018, ha avuto l’opportunità di salire sul palco del prestigioso Parco Gondar di Gallipoli, condividendo la console con rinomati artisti internazionali come David Guetta, Martin Garrix, Steve Aoki, Martin Solveig e molti altri. Questa esperienza ha contribuito notevolmente a consolidare la sua reputazione come uno dei DJ in ascesa nel panorama musicale italiano.

Il suo percorso di formazione inizia nel 2016, quando decide di frequentare l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna, specializzandosi nella “produzione musicale”. Successivamente, continua a perfezionare le sue abilità iscrivendosi a corsi di formazione online tenuti da professionisti del settore, tra cui spicca il nome di Luca Pretolesi.

La sua carriera discografica ha preso il via grazie a bootleg e mash-up che hanno catturato l’attenzione di numerosi DJ in Italia e in tutto il mondo. Questi remix innovativi e creativi gli hanno permesso di affermarsi nella scena elettronica internazionale.

Un momento significativo nella sua carriera è stato il 2022, quando ha vinto il contest di produzione musicale “Redbull x Meet Music” nella categoria Pop-Dance. Questo riconoscimento ha ulteriormente confermato il suo talento e la sua abilità nel campo della produzione musicale.

Andrea Fiusco è un artista in costante evoluzione e crescita, noto per sorprendere il pubblico con i suoi DJ set che includono tracce inedite e remix personali. La sua presenza sui social network ti permette di seguire da vicino la sua storia e il suo percorso nell’industria musicale.

MAMI BAILA – TEASER 1