Lunedì 23 novembre 2020 Brindisi ospiterà la decima edizione del «Festival della Dottrina Sociale della Chiesa», evento di carattere nazionale che si propone di diffondere nel mondo lavorativo, economico e produttivo in genere, i principi della Dottrina Sociale della Chiesa mediante l’attuazione di quei valori inderogabili che pongono la persona al centro degli interessi economici e sociali del nostro mondo.

Le precedenti nove edizioni si sono sempre svolte a Verona, ma la decima – per volere del fondatore Mons. Adriano Vincenzi – si svolgerà contemporaneamente in 23 città italiane, Brindisi compresa. Il tema di quest’anno è «Memoria del Futuro. Ecologia Integrale e Sviluppo Integrante»: motivo ispiratore è l’enciclica di Papa Francesco «Laudato si» sulla tutela della nostra casa comune. Brindisi è molto sensibile a questo tema per le sue diverse problematiche (centrali a carbone, polo industriale chimico ecc.). Pensare ad un sistema produttivo che non guardi esclusivamente agli interessi economici del profitto, ma alla persona e al suo territorio come soggetti da salvaguardare è lo scopo che il Festival si prefigge a Brindisi.

La manifestazione, che si svolgerà on line e si avvale del coordinamento e del supporto organizzativo di Confcooperative Brindisi, si articolerà in due parti:

– dalle ore 10.00 alle 13.00, con il saluto dei rappresentanti istituzionali, si discuterà dell’importanza delle Banche di Credito cooperativo (BCC) per lo sviluppo economico di un territorio. Nella fase di avvio spazio alla piantumazione in via del Mare di un albero di melograno, simbolo del festival.

– dalle ore 15.30 alle 18.00 tavola rotonda con l’intervento di tutti gli attori del territorio per parlare del tema del festival.

Al termine della diretta on line sarà firmata una «Carta dei Valori» che impegnerà gli attori del territorio al rispetto della persona e della nostra «casa comune».

Tutte le fasi dell’evento potranno essere seguite in diretta sul seguente canale YouTube: https://www.youtube.com/user/agendabrindisi