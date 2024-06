La cooperativa sociale Si Può Fare, che a Latiano gestisce l’omonimo Centro diurno socio-educativo e riabilitativo, invita alla sesta edizione del “Si Può Fare Art & Friends”, quest’anno dedicato al teatro comico a cura di Clown Lacoste.

I ragazzi del Centro diurno Si Può Fare, mercoledì prossimo 3 luglio 2024 porteranno in scena “Biancaneve e i 7 nani”, presso il Piazzale dei Musei (via De Gasperi), lavoro finale del laboratorio tenuto da Rosario Mercogliano, in arte Clow Lacoste, durante l’annualità 2023/24.

L’iniziativa, inserita nel cartellone di eventi estivi della cittadina, si avvale del Patrocinio del Comune di Latiano ed è realizzata in collaborazione con Animarte, rientra nella VI edizione del “Si Può Fare Art & Friends”, una giornata che la cooperativa sociale Si Può Fare dedica annualmente all’arte sotto ogni sua sfaccettatura, quest’anno appunto riservata al teatro comico che vedrà cimentarsi i ragazzi frequentanti il Centro diurno latianese nella fiaba “Biancaneve e i 7 nani”, regia in scena di clown Lacoste.

Sipario ore 20,00 ingresso libero e gratuito.